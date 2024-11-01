Компания Eesti Gaas сообщила о расширении. Стоимость инвестиции — 120 млн евро(1)
Eesti Gaas, крупнейшая частная энергетическая компания в балтийско-финском регионе, принадлежащая инвестиционной группе Infortar, заключила с немецким энергетическим концерном EWE AG договор на сумму 120 миллионов евро о приобретении всего польского бизнеса EWE. Сделка включает в себя газораспределительную сеть в западной Польше и все связанные с продажей энергии направления бизнеса.
„Наша цель – выйти из стран Балтии и Финляндии в Центральную и Западную Европу, экспортировать на новые рынки свою модель и опыт работы в качестве поставщика газа и сетевого оператора, обеспечивая тем самым лучшие услуги потребителям. Приобретение энергетической компании и управление инфраструктурой в Польше придаст нам необходимое ускорение на этом важном и развивающемся газовом рынке, а также обеспечит акционерам компании дополнительный стабильный денежный поток“, — отметил председатель совета Eesti Gaas Айн Ханшмидт.
„EWE ставит своей целью значительно увеличить инвестиции в климатически нейтральное и цифровое энергетическое будущее. Для достижения этой цели мы концентрируемся на стратегических областях роста, таких как развитие возобновляемых источников энергии и создание водородной экономики, и – с другой стороны – на наших основных регионах, где мы несем особую ответственность за успех трансформации. Это предполагает выбор активов для нашего портфеля. EWE Polska дополняет основную деятельность и цели роста Eesti Gaas, поэтому смена собственника открывает для компании новые возможности роста на польском энергетическом рынке“, — заявил председатель правления EWE AG Стефан Долер.
Завершение сделки требует одобрения Департамента конкуренции Польши и совета концерна EWE. Консультантами сделки выступили юридические фирмы CMS в Польше и Ellex в Эстонии, а также аудиторы компании KPMG.
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