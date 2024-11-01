Экономика
01.11.2024, 14:10

Компания Eesti Gaas сообщила о расширении. Стоимость инвестиции — 120 млн евро

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Председатель совета Eesti Gaas Айн Ханшмидт
Председатель совета Eesti Gaas Айн Ханшмидт
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Eesti Gaas, крупнейшая частная энергетическая компания в балтийско-финском регионе, принадлежащая инвестиционной группе Infortar, заключила с немецким энергетическим концерном EWE AG договор на сумму 120 миллионов евро о приобретении всего польского бизнеса EWE. Сделка включает в себя газораспределительную сеть в западной Польше и все связанные с продажей энергии направления бизнеса.

„Наша цель – выйти из стран Балтии и Финляндии в Центральную и Западную Европу, экспортировать на новые рынки свою модель и опыт работы в качестве поставщика газа и сетевого оператора, обеспечивая тем самым лучшие услуги потребителям. Приобретение энергетической компании и управление инфраструктурой в Польше придаст нам необходимое ускорение на этом важном и развивающемся газовом рынке, а также обеспечит акционерам компании дополнительный стабильный денежный поток“, — отметил председатель совета Eesti Gaas Айн Ханшмидт.

„EWE ставит своей целью значительно увеличить инвестиции в климатически нейтральное и цифровое энергетическое будущее. Для достижения этой цели мы концентрируемся на стратегических областях роста, таких как развитие возобновляемых источников энергии и создание водородной экономики, и – с другой стороны – на наших основных регионах, где мы несем особую ответственность за успех трансформации. Это предполагает выбор активов для нашего портфеля. EWE Polska дополняет основную деятельность и цели роста Eesti Gaas, поэтому смена собственника открывает для компании новые возможности роста на польском энергетическом рынке“, — заявил председатель правления EWE AG Стефан Долер.

Завершение сделки требует одобрения Департамента конкуренции Польши и совета концерна EWE. Консультантами сделки выступили юридические фирмы CMS в Польше и Ellex в Эстонии, а также аудиторы компании KPMG.

Eesti Gaas предлагает клиентам природный газ западного происхождения и местный биогаз, а также управляет газораспределительными сетями Эстонии и Латвии общей протяженностью 7000 км. Кроме того, компания продает электроэнергию, включая вырабатываемое собственными солнечными парками зеленое электричество. Eesti Gaas активно занимается международной энергетической торговлей. Концерн обеспечивает работой 900 человек. В прошлом году оборот компании составил 1,022 миллиарда евро. Eesti Gaas полностью принадлежит инвестиционной компании Infortar, котирующейся в основном балтийском списке на таллиннской бирже Nasdaq.

EWE Polska – второй по величине основанный на частном капитале сетевой оператор в Польше. Компания управляет 2316 км газораспределительной сети в Западной Польше, в основном в районе Познани, и обслуживает более 25 000 клиентов. Помимо управления инфраструктурой, компания занимается продажей природного газа и электроэнергии. В прошлом году объем продаж энергии компанией составил 1,2 ТВт-ч.

EWE – инновационный поставщик услуг, действующий в области энергетики, телекоммуникаций и информационных технологий. EWE является одной из крупнейших коммунальных компаний Германии со штатом более 10 800 сотрудников и объемом продаж в 10 миллиардов евро (в 2023 году). Штаб-квартира компании находится в Нижней Саксонии, в городе Ольденбург, а ее основным собственником является местное самоуправление. EWE снабжает электричеством около 1,4 миллиона клиентов на северо-западе Германии, в Бранденбурге и на острове Рюген, а также в некоторых регионах Польши. Газ от компании получают 0,7 миллиона клиентов. Телекоммуникационные услуги также предлагаются 0,7 миллиону ​​клиентов. EWE играет ведущую роль в защите климата и цифровой интеграции. В ближайшие годы концерн EWE планирует инвестировать в расширение электрических и оптоволоконных сетей, строительство новых ветряных турбин и стремится стать пионером в развитии водородной инфраструктуры.

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