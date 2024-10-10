Главные события дня: Prisma борется за русский язык, премьер оглашает новые решения, Лоо скорбит по погибшему мальчику

1. Розничная сеть Prisma опубликовала ответ представителям Правой партии, которые просят искоренить двуязычие на вывесках супермаркетов. Директор по маркетингу и коммуникации Prisma Лийна Пярлин отметила, что торговая сеть ценит стремление продвигать эстонский язык и понимает обеспокоенность по поводу использования русского языка в общественных местах. особенно это касается клиентов Нарвы, Маарду и таллиннского района Ласнамяэ. Однако во главу угла сеть ставит интересы клиентов. Более подробно ответ компании можно прочитать ЗДЕСЬ.

2. Расположенная в волости Йыэляхтме (Харьюмаа) школа Лоо выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего ребенка. Вчера на домашней интернет-страничке школы Лоо появилось сообщение, что погиб ученик 5-го класса этой школы. Трагедия случилась накануне во время экскурсии, когда 11-летний мальчик случайно попал под паркующийся автобус.

3. В 12 часов в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кристен Михал, министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман и министр иностранных дел Маргус Цахкна. Михал начал с того, что продолжающееся снижение Еврибора — очень хорошая новость. Это увеличит покупательскую способность домохозяйств, что в свою очередь положительно отразится на экономике.

Говоря об оборонных вопросах, премьер отметил, что за последствия войны в Украине должна платить Россия, а не европейские налогоплательщики. Надо сообща на международном уровне найти пути, как это сделать. Другие решения правительства здесь.

4. Председатель партии EKRE Мартин Хельме продолжает искать пятую колонну среди жителей Эстонии. На этот раз политик-консерватор ополчился на иммигрантов из Украины и России, число которых достигло, по его словам, 150 000. Впрочем, никакие данные в подтверждение этой цифры Хельме не привел. Что ему ответил на выпад премьер-министр Эстонии, читайте ЗДЕСЬ.