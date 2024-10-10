ВИДЕО | Михал поблагодарил жителей Эстонии за вклад в гособорону. Правительство рассказало о новых решениях(14)
В 12 часов в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кристен Михал, министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман и министр иностранных дел Маргус Цахкна.
Михал начал с того, что продолжающееся снижение Еврибора — очень хорошая новость. Это увеличит покупательскую способность домохозяйств, что в свою очередь положительно отразится на экономике.
Говоря об оборонных вопросах, премьер отметил, что за последствия войны в Украине должна платить Россия, а не европейские налогоплательщики. Надо сообща на международном уровне найти пути, как это сделать.
Сегодня правительство приняло пять решений. Одно из них касается того, что вместо двух научных премий по 40 00 евро впредь будет присуждаться только одна в размере 65 00 евро.
Также на кабинетном заседании говорили об организации общественного транспорта. Цель реформы, отметил Михал, — более эффективная организация и улучшение качества услуги общественного транспорта.
По словам Хартман, правительство развивает систему общественного транспорта для того, чтобы люди могли переехать на окраины городов и в другие места и в случае необходимости быстро доезжать до крупных населенных пунктов. На внедрение системы общественного транспорта, исходящей из потребностей, уже запланировано выделить 78 млн евро. Министр выразила надежду, что из Таллинна в Тарту можно будет доехать примерно за 1,5 часа, а до Нарвы – примерно за час.
Цахкна сообщил, что на уровне ЕС было принято два важных решения, в которые и Эстония внесла существенный вклад. Так, был утвержден новый режим санкций, чтобы призвать к ответственности лиц, которые помогают организовывать гибридные атаки в интересах России. По словам министра, эти лица обязательно должны быть привлечены к ответственности и подвергнуты санкциям. Прийти к общему знаменателю было непросто, но в понедельник эти решения были приняты, отметил он. Также были достигнуты договоренности об использовании замороженных российских активов. Европейский союз предоставит из этих средств Украине помощь в размере 3 млрд евро, которые Украина сможет использовать для увеличения своего военного потенциала. Кроме этого, Украине за счет замороженных активов будет предоставлен кредит в размере 35 млрд евро. Сейчас идут дискуссии о том, как сделать так, чтобы эти активы оставались замороженными.
Delfi поинтересовался у министров, что они думают по поводу предложения члена парламентской комиссии по гособороне Меэлиса Кийли провести аудит в Министерстве обороны.
Премьер-министр ответил, что комиссии следовало бы сосредоточиться на более существенных вопросах: „Сейчас мы находимся в тройке лучших по расходам на оборону из всех стран НАТО. Перед нами Польша, а за нами — Великобритания. В такой ситуации рассуждать о деталях... Я бы, скорее, задался вопросом: что мы можем сделать на эти деньги, чтобы достичь максимального эффекта и результата? Это первое, на что комиссии стоит направить свою энергию. Вторая сторона, о которой забывают, говоря о расходах на оборону, это то, что нужно сказать большое спасибо народу Эстонии за то, что с их налогов производятся такие траты. Это очень большие расходы, и в будущем все жители Эстонии, от пенсионеров до предпринимателей, внесут свой вклад. Без их вклада это было бы невозможно сделать. Об этом комиссия могла бы помнить, начиная свои заседания и делая выбор: обсуждать внутренние дела министерства или то, какие средства нужно приобрести“.
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