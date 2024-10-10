ВИДЕО | Михал поблагодарил жителей Эстонии за вклад в гособорону. Правительство рассказало о новых решениях

Премьер-министр ответил, что комиссии следовало бы сосредоточиться на более существенных вопросах: „Сейчас мы находимся в тройке лучших по расходам на оборону из всех стран НАТО. Перед нами Польша, а за нами — Великобритания. В такой ситуации рассуждать о деталях... Я бы, скорее, задался вопросом: что мы можем сделать на эти деньги, чтобы достичь максимального эффекта и результата? Это первое, на что комиссии стоит направить свою энергию. Вторая сторона, о которой забывают, говоря о расходах на оборону, это то, что нужно сказать большое спасибо народу Эстонии за то, что с их налогов производятся такие траты. Это очень большие расходы, и в будущем все жители Эстонии, от пенсионеров до предпринимателей, внесут свой вклад. Без их вклада это было бы невозможно сделать. Об этом комиссия могла бы помнить, начиная свои заседания и делая выбор: обсуждать внутренние дела министерства или то, какие средства нужно приобрести“.