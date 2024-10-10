Мартин Хельме: в Эстонию приехало 150 000 мигрантов из РФ и Украины, среди которых может быть „пятая колонна“

По его словам, массовая иммиграция в Эстонию в последние годы в основном происходит из славянских стран. „Более 150 000 человек приехали из России и Украины (депутат ничем не подтвердил эти данные - прим. RusDelfi). Большая часть из них говорит на русском языке, и среди них есть неизвестное нам количество, скажем, ’пятой колонны’“, — сказал он, отметив, что такой массовой иммиграции в Эстонию, как за последние три-четыре года, не было никогда раньше.

„У нас на глазах происходит превращение эстонцев в меньшинство в собственной стране, а также массовое наступление русского языка, то есть русификация Эстонии. Я считаю, что это действительно эмоционально заряженная тема, ведь сохранение национального государства всегда вызывает сильные эмоции,“ — сказал он, обращаясь к премьер-министру Кристену Михалу и добавил: „Вы находитесь на неправильной стороне. Ваше правительство на неверной стороне, вы разрушаете эстонское национальное государство и отнимаете у эстонцев их родину“.

Отвечая на вопрос, Михал мягко отметил, что факты, приведенные Хельме, требуют корректировки. По его словам, за последние пару лет иммиграция в Эстонию значительно сократилась.

Премьер привел данные, согласно которым в 2022 году в Эстонию иммигрировало 49 414 человек, а в 2023 году этот показатель составил 26 399.

Что касается украинцев, то, по данным Михала, на начало 2024 года в Эстонии проживает 60 414 граждан Украины, что составляет 4,4% населения. Из них 44 000, или 73%, прибыли в Эстонию с начала 2022 года.

„Таким образом, ваши заявления о массовой иммиграции и о том, что это конец национального государства, не соответствуют действительности“, — прокомментировал премьер-министр.

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