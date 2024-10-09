ФОТО | 11-летний ребенок погиб под колесами автобуса во время школьной экскурсии

Согласно предварительной информации, школьники находились на экскурсии на природе. За ними приехал автобус, который должен был отвезти их обратно в школу. На данный момент известно, что одиннадцатилетний мальчик побежал навстречу автобусу, но, к сожалению, поскользнулся и упал под транспортное средство. Не заметив этого, водитель автобуса тронулся с места.

По словам координатора мер реагирования на чрезвычайные ситуации Ида-Харьюского отделения Вячеслава Шаталова, в результате аварии ребенок получил серьезные травмы.

„Прибывшие на место происшествия патрульные полицейские оказали мальчику первую помощь, после чего передали его медикам. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь ребенка. Выражаю глубокие соболезнования всем его родным“, - сказал Шаталов.

Шаталов добавил, что 50-летний мужчина, находившийся за рулем автобуса, был трезв и имел водительское удостоверение соответствующей категории.

Все точные обстоятельства трагического происшествия будут выяснены в рамках инициированного уголовного дела.

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