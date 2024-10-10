ФОТО | Школа скорбит по погибшему в ДТП ученику

Вчера на домашней интернет-страничке школы Лоо появилось сообщение, что погиб ученик 5-го класса этой школы.

„На обратном пути с соревнований по ориентированию произошло трагическое происшествие, когда ученик попал под выполнявший маневр автобус. К несчастью, медикам не удалось спасти его жизнь, - говорится на страничке школы. - Выражаем глубокое соболезнование семье и близким“.

Школа вместе с волостной управой предложила близким погибшего мальчика поддержку и кризисное консультирование, в том числе и психологическую помощь на месте в школе.

Полиция возбудила уголовное дело

По данным полиции, вчера школьники выехали на природу. За ними приехал автобус, который должен был отвезти их обратно в школу. На данный момент известно, что одиннадцатилетний мальчик побежал в сторону автобуса, но поскользнулся и упал под транспортное средство. Не заметив этого, водитель автобуса тронулся с места.

По словам оперативного дежурного Ида-Харьюского отделения пролиции Вячеслава Шаталова, в результате аварии ребенок получил серьезные травмы.

„Прибывшие на место происшествия патрульные полицейские оказали мальчику первую помощь, после чего передали его медикам. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь ребенка. Выражаю глубокие соболезнования всем его родным и близким“, - сказал Шаталов.

Шаталов добавил, что 50-летний мужчина, находившийся за рулем автобуса, был трезв и имел водительское удостоверение соответствующей категории.

Все обстоятельства трагического происшествия будут выяснены в рамках возбужденного уголовного дела.

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