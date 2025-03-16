Сосед научил 8-летнюю девочку удовлетворять себя. В Дома детей ежегодно поступают сотни сообщений о сексуальном насилии
В последние годы в разы увеличилось количество случаев, где требовалась помощь детям, в отношении которых, согласно подозрению, совершались акты сексуального насилия, пишет Eesti Ekspress.
Когда А. было 13 лет, он стал жертвой педофила.
От матери его забрали вскоре после рождения.
В первом классе он прославился своим буйством и плохим поведением. Он издевался над другими детьми не менее 60 раз.
Во втором классе мальчик проучился менее трех месяцев, после чего его отправили на домашнее обучение в целях безопасности других детей.
Весной следующего года А. на несколько недель отправили в психоневрологическую больницу за то, что он до смерти замучил питомца в опорной семье. Позже выяснилось, что в этой семье к мальчику применялось насилие - как физическое, так и психологическое.
А. отправили в находящийся неподалеку от Таллинна детский дом.
Когда ребенку исполнилось 12 лет, начались проблемы: он стал воровать, курить, самовольно уходить из приюта, бродяжничать, пробовать алкоголь и наркотики.