Сосед научил 8-летнюю девочку удовлетворять себя. В Дома детей ежегодно поступают сотни сообщений о сексуальном насилии

Когда А. было 13 лет, он стал жертвой педофила.

От матери его забрали вскоре после рождения.

В первом классе он прославился своим буйством и плохим поведением. Он издевался над другими детьми не менее 60 раз.

Во втором классе мальчик проучился менее трех месяцев, после чего его отправили на домашнее обучение в целях безопасности других детей.

Весной следующего года А. на несколько недель отправили в психоневрологическую больницу за то, что он до смерти замучил питомца в опорной семье. Позже выяснилось, что в этой семье к мальчику применялось насилие - как физическое, так и психологическое.

А. отправили в находящийся неподалеку от Таллинна детский дом.

Когда ребенку исполнилось 12 лет, начались проблемы: он стал воровать, курить, самовольно уходить из приюта, бродяжничать, пробовать алкоголь и наркотики.

По наклонной

В августе мальчик исчез на целую ночь. Когда он вернулся в приют, ему стало плохо. А. рассказал, что провел ночь с какой-то женщиной, и та над ним надругалась.

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