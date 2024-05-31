31.05.2024, 08:54
Матери прислали порновидео с участием ее несовершеннолетней дочери. Судья: оральный секс нельзя снять случайно
ФОТО: Fotomontaaž: Shutterstock, erakogu
Молодой человек из Харьюмаа тайно записывал видео, как он занимается сексом с юными девушками и как они ублажают его перед камерой, а затем использовал эти записи для манипулирования ими. Материал Eesti Ekspress.
Видео снимали сверху и сзади. На девушке с рыжими волосами надет темный кружевной бюстгальтер.
Молодой человек держит ее за обнаженные ягодицы во время секса - сначала одной рукой, потом другой. На правой руке девушки видна татуировка в виде розы.
На другом видео показано лицо девушки, серьги и пирсинг на ее теле. Лица мужчины не видно, только его пенис.
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