Матери прислали порновидео с участием ее несовершеннолетней дочери. Судья: оральный секс нельзя снять случайно

Видео снимали сверху и сзади. На девушке с рыжими волосами надет темный кружевной бюстгальтер.

Молодой человек держит ее за обнаженные ягодицы во время секса - сначала одной рукой, потом другой. На правой руке девушки видна татуировка в виде розы.

На другом видео показано лицо девушки, серьги и пирсинг на ее теле. Лица мужчины не видно, только его пенис.

Эти описания взяты из приговора, вынесенного по итогам закрытого судебного процесса в прошлом году. Суд был закрытым, потому что речь шла о сексуальном преступлении, а жертвы были несовершеннолетними. Рыжеволосой девушке было 16 лет. Однако мужчина занимался сексом и с 14-летней девочкой.

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