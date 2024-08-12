12.08.2024, 12:02
Гинеколог: жертва никогда не виновата в изнасиловании! Насильник должен получить общественное осуждение
ФОТО: | Delfi Meedia
Перефразируя канадскую писательницу Маргарет Этвуд: „Больше всего мужчины боятся, что женщины будут над ними смеяться. А женщины боятся, что мужчины могут их убить“.
Этим летом очередной случай сексуального домогательства в Эстонии оказался под пристальным вниманием общественности. Как это обычно бывает в таких ситуациях, целый ряд сограждан начали защищать преследователя и тем самым, возможно, даже не осознавая этого, выказывать поддержку культуре изнасилования.
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