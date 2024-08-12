Гинеколог: жертва никогда не виновата в изнасиловании! Насильник должен получить общественное осуждение

Этим летом очередной случай сексуального домогательства в Эстонии оказался под пристальным вниманием общественности. Как это обычно бывает в таких ситуациях, целый ряд сограждан начали защищать преследователя и тем самым, возможно, даже не осознавая этого, выказывать поддержку культуре изнасилования.