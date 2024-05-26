За рубежом
26.05.2024, 13:14

„Лишает невинности“, „дело семейное“, „сделает меньшинством“. 12 мифов о сексуальном образовании в школах Латвии

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ФОТО: Robert Byron | PantherMedia / Robert Byron

Министерство образования сравнило элементы сексуального образования в школьном стандарте Латвии с рекомендациями ЮНЕСКО и обнаружил много „белых пятен“. В том числе международное руководство четко отвечает на главные вопросы и тревоги родителей. RusDelfi.lv рассказывает об этом подробнее.

Все лето министерство образования Латвии с привлечением экспертов будет заниматься разработкой обучающей программы по сексуальному образованию для учителей — методик и серии видеопособий. Весь следующий учебный год школьным педагогам (а возможно, и дошкольным) будут давать базовые знания по теме.

Параллельно министерство будет дополнять уже существующий школьный стандарт недостающими знаниями. На сегодня основы сексуального просвещения включены в три предмета - социальные знания, естествознание, спорт и здоровье. Элементы, связанные с кибербезопасностью, добавят и в компьютерные знания.

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