26.05.2024, 13:14
„Лишает невинности“, „дело семейное“, „сделает меньшинством“. 12 мифов о сексуальном образовании в школах Латвии(1)
ФОТО: | PantherMedia / Robert Byron
Министерство образования сравнило элементы сексуального образования в школьном стандарте Латвии с рекомендациями ЮНЕСКО и обнаружил много „белых пятен“. В том числе международное руководство четко отвечает на главные вопросы и тревоги родителей. RusDelfi.lv рассказывает об этом подробнее.
Все лето министерство образования Латвии с привлечением экспертов будет заниматься разработкой обучающей программы по сексуальному образованию для учителей — методик и серии видеопособий. Весь следующий учебный год школьным педагогам (а возможно, и дошкольным) будут давать базовые знания по теме.
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