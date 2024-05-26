„Лишает невинности“, „дело семейное“, „сделает меньшинством“. 12 мифов о сексуальном образовании в школах Латвии

Все лето министерство образования Латвии с привлечением экспертов будет заниматься разработкой обучающей программы по сексуальному образованию для учителей — методик и серии видеопособий. Весь следующий учебный год школьным педагогам (а возможно, и дошкольным) будут давать базовые знания по теме.