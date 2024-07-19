„Коллеги были в сговоре, ожидая, что я не выдержу напряжения и уволюсь“. Журналистка RusDelfi честно рассказала о травле на работе
Сталкивались ли вы с травлей на работе? Знаете ли, оо каким признакам можно определить, что это именно травля, т.к. зачастую все это шифруют под стиль управления, требовательность, контроль и т.д? Журналистка RusDelfi Евгения Парв решилась рассказать свою историю об одном неприятном опыте, который она опредлила именно как травлю на рабочем месте.
Вообще-то, к моменту, когда со мной приключилась эта история, я была уверена, что травля на рабочем месте в моем случае невозможна. Что я точно смогу этому противостоять. Но это, увы, произошло и со мной.
Я не хочу называть рабочее место, где я подверглась травле и рассказывать дополнительные обстоятельства истории. Скажу только, что поначалу, несколько лет подряд, ко мне со стороны коллег и начальства не было никаких претензий. Более того, мою работу хвалили, а меня всегда ставили в пример другим коллегам.