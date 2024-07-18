МНЕНИЕ | Психолог: если вам кажется, что вас травят - вам не кажется
Травля, также известная как буллинг, – это систематическое и повторяющееся агрессивное поведение, направленное на причинение вреда, унижение или запугивание другого человека. Она может происходить в различных формах и в разных контекстах, включая школу, рабочее место, онлайн-среду и другие социальные ситуации.
Травля может принимать разные формы. Например:
Физическая травля: удары, толчки, порча имущества, физическое насилие.
Вербальная травля: оскорбления (связанные с внешностью человека, цветом кожи), определением: какая ты мать? куда тебе столько детей, а пора детей, и т.д, насмешки, угрозы, унижения.
Социальная травля: исключение из групп, распространение слухов, преднамеренное игнорирование.
Кибербуллинг: использование социальных сетей, сообщений и других онлайн-платформ для запугивания, оскорбления или унижения.
Эмоциональная травля: манипуляции, создание неприятной обстановки, постоянная критика.
Встречается ли травля или моббинг (форма психологического насилия - прим. ред.) в рабочей среде? Да, встречается и, к сожалению, довольно часто. И она может возникать по разным причинам. Точное понимание причин может помочь не только своевременно распознать травлю, но и предпринять шаги по её предотвращению.
Каковы основные причины, которые могут привести к травле на рабочем месте? Их несколько.
Одни из самых распространенных — это зависть и конкуренция.
Зависть к успехам: если сотрудник успешно выполняет свои обязанности, получает похвалу или продвижение, это может вызвать зависть у коллег.
Страх конкуренции: коллеги могут бояться, что новый или более успешный сотрудник будет угрожать их позициям. Также некоторые люди испытывают потребность в доминировании, они могут стремиться к доминированию и использованию власти, чтобы контролировать других.
Авторитарное руководство: руководители с авторитарным стилем могут использовать травлю как средство управления и поддержания контроля. К сожалению, встречаются травля, в основе которой лежат различия - „ты не такой, не такая“ - и предрассудки.
По культурным и расовым различиям: травля может быть основана на расовых, этнических, религиозных или культурных различиях.
Гендерные различия: женщины или мужчины могут подвергаться травле из-за гендерных предрассудков или сексизма.
Возраст: молодые или пожилые сотрудники могут сталкиваться с дискриминацией на основе возраста.
Социальные навыки и личные характеристики
Интровертность или экстравертность: люди с разными личностными чертами могут восприниматься, как „не такие, как все“, и становиться мишенью для травли.
Низкая самооценка: люди с низкой самооценкой могут быть более уязвимыми и легко стать объектом для насмешек или издевательств.
Структурные и организационные факторы
Плохое управление: неэффективное руководство, отсутствие четких политик компании и процедур, зоны ответственности каждого сотрудника, могут создавать среду, в которой травля будет процветать.
Высокий уровень стресса: стрессовые условия труда, отсутствие поддержки со стороны руководства и плохая организация рабочего процесса могут способствовать возникновению конфликтов и травли.
Культурные и социальные факторы
Культура компании: компании с токсичной культурой, где агрессивное поведение и конкуренция поощряются.
Групповая динамика: в некоторых случаях травля может быть результатом групповой динамики, где один сотрудник становится „козлом отпущения“
Изменения в организации
Реструктуризация и сокращения: во время организационных изменений, таких как реструктуризация или сокращение штатов, сотрудники могут стать более агрессивными и враждебными друг к другу.
Личные проблемы агрессора
Стресс и неудовлетворенность: личные проблемы, стресс и неудовлетворенность могут привести к агрессивному поведению на работе.
Проекции собственных проблем: люди могут проецировать свои внутренние проблемы и неуверенность на других, создавая конфликты и травлю.
Эти причины могут пересекаться и усиливать друг друга, создавая сложные и токсичные рабочие условия. Понимание этих причин важно для разработки стратегий по предотвращению и устранению травли на рабочем месте.
Кто чаще всего становится предметом травли на работе? Травля на рабочем месте может коснуться любого сотрудника, но некоторые люди могут быть более уязвимыми для этого вида агрессии.
Основные группы, которые в большей степени подвергаются травле, это часто новые сотрудники:
Неопытность и неуверенность: новички могут быть менее уверены в себе и своих навыках, что делает их более уязвимыми.
Адаптация: новые сотрудники только начинают адаптироваться в коллективе и могут не знать, как правильно реагировать на негативное поведение.
Сотрудники с выдающимися достижениями
Зависть и конкуренция: люди, добившиеся успеха или получившие признание, могут стать мишенью для тех, кто завидует их достижениям.
Угрозы для коллег: они могут восприниматься как угроза для карьерных амбиций других сотрудников.
Различия и меньшинства
Этнические и культурные меньшинства: люди, принадлежащие к различным этническим или культурным группам, могут сталкиваться с предвзятостью и дискриминацией.
Гендерные различия: женщины могут быть объектом сексуальных домогательств или дискриминации, особенно в мужских коллективах. Также мужчины могут подвергаться травле в профессиях, традиционно ассоциируемых с женским полом.
Возрастные группы: молодые сотрудники могут быть объектом издевок из-за недостатка опыта, а пожилые сотрудники – из-за их возраста и предполагаемой негибкости.
Люди с особенностями здоровья
Физические и умственные особенности: сотрудники с физическими или психическими особенностями могут быть объектом дискриминации и издевательств.
Хронические заболевания: люди с хроническими заболеваниями или инвалидностью могут подвергаться травле из-за своих ограничений или частого отсутствия на работе.
Интроверты и социально неактивные сотрудники
Замкнутость: люди, которые менее активно участвуют в социальных взаимодействиях, могут быть мишенью для агрессоров.
Невозможность защитить себя: интровертам может быть сложнее отстаивать свои права и реагировать на агрессивное поведение.
Люди с низкой самооценкой
Низкая уверенность в себе: люди с низкой самооценкой могут восприниматься как легкая мишень.
Трудности с сопротивлением: им может быть сложнее защищаться и обращаться за помощью.
Сотрудники с отличающимися взглядами или поведением
Нестандартное поведение: люди с необычными или нестандартными взглядами, интересами или стилем одежды могут стать мишенью.
Различные взгляды: те, кто открыто выражает отличающиеся мнения или критикует принятые в коллективе нормы.
Люди на низких должностях
Иерархия и власть: сотрудники на низших должностях могут быть более уязвимыми для агрессивного поведения со стороны руководства или более высокопоставленных коллег.
Меньшая поддержка: у них может быть меньше ресурсов и поддержки для защиты своих прав.
Сотрудники в стрессовых ситуациях
Личная жизнь: проблемы в личной жизни могут сделать человека более уязвимым для травли.
Рабочие стрессы: высокий уровень стресса на работе может сделать сотрудника мишенью для агрессоров.
Эти группы могут быть более подвержены травле из-за их уязвимости или особенностей, которые делают их легкими мишенями для агрессоров. Однако важно помнить, что травля может затронуть любого, и важно создавать безопасную и поддерживающую рабочую среду для всех сотрудников.
Как травля сказывается на психологическом благополучии жертвы? Травля на рабочем месте может оказывать очень серьезные негативные воздействия на психологическое благополучие жертвы. Влияние может быть разнообразным и проявляться на эмоциональном, когнитивном и поведенческом уровнях. Приведу примеры, как и на что это может повлиять.
Эмоциональные последствия
Стресс и тревожность: жертвы травли часто испытывают высокий уровень стресса и тревожности. Они могут беспокоиться о своей безопасности и будущем, испытывать постоянное напряжение и страх.
Депрессия: продолжительное воздействие травли может привести к развитию депрессии. Человек может чувствовать себя подавленным, потерять интерес к жизни и работе, ощущать безнадежность.
Снижение самооценки: постоянные насмешки и критика могут привести к значительному снижению самооценки. Человек начинает сомневаться в своих способностях и ценности как личности.
Чувство изоляции и одиночества: жертвы травли могут часто чувствовать себя изолированными и одинокими, особенно если их избегают коллеги или они лишены поддержки.
Когнитивные последствия
Снижение концентрации и внимания: постоянный стресс и тревожность могут затруднять внимание и концентрацию на задачах и снижать когнитивные функции, что негативно сказывается на работе.
Негативные мысли: жертвы могут постоянно переживать негативные мысли, часто думать о произошедших инцидентах, вспоминать их, что еще больше усиливает стресс и тревожность.
Трудность в принятии решений: чувство неуверенности и страха может осложнить принятие решений, приводя к снижению концентрации внимания и ошибкам.
Поведенческие последствия
Избегание: жертвы травли могут избегать работы, пропускать рабочие дни, чтобы избежать агрессоров.
Снижение производительности: эмоциональное выгорание и снижение концентрации могут приводить к снижению производительности и качества работы, что еще больше приводит к травле.
Изменения в поведении: человек может стать более замкнутым, агрессивным или раздражительным в ответ на травлю.
Физические последствия
Психосоматические симптомы: могут вызывать физические симптомы, такие как головные боли, боли в животе, проблемы со сном, утомляемость.
Ослабление иммунной системы: человек становится более восприимчивым к инфекциям и заболеваниям.
Социальные последствия
Проблемы в отношениях: травля на работе может негативно сказаться на личных отношениях, так как жертва может переносить свои негативные эмоции на близких.
Социальная изоляция: человек может начать избегать социальных взаимодействий как на работе, так и вне ее, что приводит к социальной изоляции.
Что получает сам агрессор при травле другого человека? Агрессоры, участвующие в травле, могут быть мотивированы различными факторами и получать разные выгоды, как реальные, так и субъективные. Основные причины и выгоды, которые они могут извлекать из своих действий, это власть и контроль. Но порой агрессоры прибегают к травле, чтобы компенсировать собственные чувства неуверенности или недостатка контроля в других областях их жизни. Кроме того, агрессорам нравится доминировать, это дает им чувство превосходства. Иногда агрессоры могут получать одобрение и поддержку от других коллег, что усиливает их чувство принадлежности к коллективу и помогает укрепить свой статус. Так же возможно, что травля других - это возможность для агрессора снять собственное напряжение или справиться с личными проблемами, проецируя негативные эмоции на других. Травля приносит агрессору временное эмоциональное удовлетворение, особенно если он испытывает скрытый гнев или раздражение. И помогает повысить собственную самооценку за счет унижения других.
Что может помочь вам, если вы столкнулись с травлей на работе?
Выстраивание границ может быть эффективным способом противостоять обидчику, хотя и не всегда результативным. С чего начать выстраивание личных границ? Четко и ясно выражать свои чувства и требования. Важно это делать спокойно, четко и уверенно давая понять агрессору, что его поведение недопустимо. Например, можно сказать: „Я не готов(а) обсуждать это в таком тоне“, „Ваше обращение, поведение, недопустимы“, „Что вам позволяет так вести себя?“ и другие.
Документирование инцидентов. Записывать случаи травли: подробно записывайте все инциденты, включая даты, время, места, участников и описание ситуации. Это поможет вам при обращении за помощью.
Обязательно искать поддержку: найдите союзников среди коллег, которые могут поддержать вас и засвидетельствовать случаи травли. Обратитесь к специалистам по персоналу или руководству. Предоставьте им документированные доказательства травли и попросите вмешательства.
Развивайте навыки самозащиты. Научитесь быть уверенным в себе без агрессии. Это поможет выражать свои мысли и чувства без страха.
Практикуйте методы релаксации, медитацию или физическую активность для снижения уровня стресса.
Обращайтесь за внешней помощью: психологу, юристу.
Примеры конкретных шагов:
Прямое общение с агрессором: поговорите с агрессором в частной обстановке. Объясните, как его поведение влияет на вас и попросите прекратить.
Официальная жалоба: напишите официальную жалобу в отдел кадров или руководству, приложив все документированные случаи травли.
Переоценка ситуации: если ситуация не улучшается, рассмотрите возможность смены отдела или даже места работы, если это возможно.
И, самое главное, не оставайтесь долго наедине с самим собой в ситуации травли. Не затягивайте ситуацию, думая что со временем все разрешится, и как можно скорее обратитесь за квалифицированной помощью к специалисту - психологу или психотерапевту. С ним вы сумеете разобраться в ситуации и найти выход.
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