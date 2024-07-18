МНЕНИЕ | Психолог: если вам кажется, что вас травят - вам не кажется

Прямое общение с агрессором : поговорите с агрессором в частной обстановке. Объясните, как его поведение влияет на вас и попросите прекратить.

Переоценка ситуации: если ситуация не улучшается, рассмотрите возможность смены отдела или даже места работы, если это возможно.

И, самое главное, не оставайтесь долго наедине с самим собой в ситуации травли. Не затягивайте ситуацию, думая что со временем все разрешится, и как можно скорее обратитесь за квалифицированной помощью к специалисту - психологу или психотерапевту. С ним вы сумеете разобраться в ситуации и найти выход.