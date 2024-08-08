МНЕНИЕ | Путин - надежный тыл для убийц

Владимир Путин встретил в аэропорту Внуково киллера, хакеров и шпионов с большим почетом. Оно и понятно, спецслужбы - главная опора его власти. Российских преступников, находившихся в западных тюрьмах, которые отправились на родину в рамках обмена заключенными между РФ и Западом, российский лидер обнял и пообещал представить к госнаградам, лишний раз показывая, что считает себя одним из них.

Встреча старых друзей Путина и Красикова

Все обратили внимание на панибратское слово: „Здорово!“. Его Путин адресовал только одному человеку - киллеру Вадиму Красикову, освобожденному из немецкой тюрьмы, где тот отбывал пожизненный срок за убийство. Западные медиа тут же предъявили, со ссылкой на источники в немецких и американских спецслужбах, подробности биографии убийцы.

Оказывается, он мог быть знаком с Владимиром Путиным еще с тех самых „лихих девяностых“, когда нынешний российский президент был вице-мэром Санкт-Петербурга, и не только сохранял связи со спецслужбами, но и якшался с лидерами криминальных группировок, включая крупнейшую тогда из них в северной столице - „Тамбовскую“.

Красиков, оказывается, мог быть связан как с убийствами некоторых ее лидеров, так и быть в курсе подробностей успешного покушения на другого петербургского вице-мэра Михаила Маневича, а может быть и внезапной и подозрительной смерти также бывшего мэра, экс-начальника Путина Анатолия Собчака. Любая из этих историй, если бы она стала достоянием общественности, могла бы стать также источником серьезного компромата на самого Путина.