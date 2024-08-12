Ты не одна! Какую помощь можно получить в кризисном центре сексуального насилия

"Помощь, которую мы можем оказать, имеет решающее значение по времени. Поэтому, если есть хоть малейшее подозрение на сексуальное насилие, нужно как можно скорее обратиться в нашу приемную, независимо от времени суток. Желательно НЕ принимать перед этим душ и НЕ переодеваться – так мы сможем собрать ДНК с тела и одежды, которые в дальнейшем могут быть использованы в качестве улики в случае, если человек захочет обратиться в полицию с заявлением о совершенном преступлении. Обращение в полицию зависит исключительно от желания человека, но мы можем оказать всю необходимую поддержку и помощь. Собранные доказательства мы храним не менее шести месяцев, а при необходимости и еще дольше“, - добавляет она.