Ты не одна! Какую помощь можно получить в кризисном центре сексуального насилия
В Таллинне кризисный центр помощи жертвам сексуального насилия находится в Женской клинике Ляэне-Таллиннской центральной больницы (роддом Пельгулинна) по адресу Сыле 23.
По словам гинеколога Женской клиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктора Марит Кыре, за помощью могут обратиться все люди, подвергшиеся сексуальному нападению или насилию в течение последних семи дней или имеющие подозрения, что стали жертвой изнасилования (например, в результате воздействия специальных препаратов). Центр открыт круглые сутки семь дней в неделю.
"Под сексуальным насилием мы подразумеваем половой акт (изнасилование) или попытку его совершения против воли человека. Обратиться в центр может любой желающий, независимо от возраста и пола“, - поясняет доктор Кыре.
"Помощь, которую мы можем оказать, имеет решающее значение по времени. Поэтому, если есть хоть малейшее подозрение на сексуальное насилие, нужно как можно скорее обратиться в нашу приемную, независимо от времени суток. Желательно НЕ принимать перед этим душ и НЕ переодеваться – так мы сможем собрать ДНК с тела и одежды, которые в дальнейшем могут быть использованы в качестве улики в случае, если человек захочет обратиться в полицию с заявлением о совершенном преступлении. Обращение в полицию зависит исключительно от желания человека, но мы можем оказать всю необходимую поддержку и помощь. Собранные доказательства мы храним не менее шести месяцев, а при необходимости и еще дольше“, - добавляет она.
"Обратившимся в центр мы предлагаем также первичную психологическую консультацию и помощь для предотвращения нежелательной беременности, проверяем на наличие венерических заболеваний и при необходимости можем провести профилактику. Если человек обратится к нам в течение первых трех суток после произошедшего, мы сможем сразу же начать профилактическое лечение ВИЧ, что очень важно, поскольку Таллинн и Харьюмаа являются зонами высокого распространения ВИЧ“, - говорит доктор Кыре.
В кризисном центре сексуального насилия с человеком, нуждающимся в помощи, занимаются врач и акушерка, прошедшие соответствующее обучение.