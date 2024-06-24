Праздничные выходные: полиция отправила в вытрезвитель 90 человек

„Если говорить о выходных, то они прошли для полиции напряженно. Полиция проверила трезвость 17 000 водителей, из которых 60 употребили алкоголь. Полиция зафиксировала более 120 случаев превышения скорости. Было шесть дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, пострадали семь человек“, – сказал Утсар ERR.

По его словам, в основном вызовы были связаны с алкоголем, в вытрезвитель доставили 90 человек.

„Были и случаи, когда, помимо кулаков, в ход пускали нож. В ночь на понедельник на сцене в Кадрина произошел инцидент, в ходе которого 39-летний мужчина напал на двух посетителей концерта. Охрана задержала мужчину, и полиция доставила его в вытрезвитель. В субботу в деревне Пихтла на Сааремаа мужчина угрожал ножом своему брату. Полиция задержала нападавшего“, – сказал он.

„Больше всего расстраивает то, что случаев домашнего насилия было 105“, – сказал Утсар.

Он подчеркнул, что так как понедельник также является выходным днем и многие будут возвращаться в города, перед тем как сесть за руль, необходимо убедиться в своей трезвости.

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