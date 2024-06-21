ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | На Яанову ночь местами все-таки будет очень дождливо. Где осадки испортят праздник?

Сегодня, в четверг (21.06), область высокого давления будет смещаться с Эстонии на восток, а погоду в нашей стране станет определять периферия ложбины низкого давления, находящейся в районе Белого моря. Поэтому днем местами пройдет дождь. Ветер днем сменит направление на северо-западное, усилится, на побережье сила порывов ветра будет достигать 15 м/с. Температура воздуха 17..23°C.

В субботу (22.06) мы будем находится в поясе высокого давления, двигающегося с юго-востока на северо-запад. Ветер будет менять направление с западного на северное, а затем - на восточное. Ветер слабый. Температура в ночь на субботу 7..11, на побережье местами 15°C, днем 17..23°C.