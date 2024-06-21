21.06.2024, 11:30
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | На Яанову ночь местами все-таки будет очень дождливо. Где осадки испортят праздник?
ФОТО: | Delfi Meedia
Синоптики уточнили прогноз погоды на 23-24 июня.
Сегодня, в четверг (21.06), область высокого давления будет смещаться с Эстонии на восток, а погоду в нашей стране станет определять периферия ложбины низкого давления, находящейся в районе Белого моря. Поэтому днем местами пройдет дождь. Ветер днем сменит направление на северо-западное, усилится, на побережье сила порывов ветра будет достигать 15 м/с. Температура воздуха 17..23°C.
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