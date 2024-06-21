Новости Эстонии
21.06.2024, 11:30

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | На Яанову ночь местами все-таки будет очень дождливо. Где осадки испортят праздник?

 
Выходя из дома на Яанову ночь, не забудьте прихватить на всякий случай зонт или накидку
Выходя из дома на Яанову ночь, не забудьте прихватить на всякий случай зонт или накидку
ФОТО: Mikk Mihkel Vaabel | Delfi Meedia

Синоптики уточнили прогноз погоды на 23-24 июня.

Сегодня, в четверг (21.06), область высокого давления будет смещаться с Эстонии на восток, а погоду в нашей стране станет определять периферия ложбины низкого давления, находящейся в районе Белого моря. Поэтому днем местами пройдет дождь. Ветер днем сменит направление на северо-западное, усилится, на побережье сила порывов ветра будет достигать 15 м/с. Температура воздуха 17..23°C.

В субботу (22.06) мы будем находится в поясе высокого давления, двигающегося с юго-востока на северо-запад. Ветер будет менять направление с западного на северное, а затем - на восточное. Ветер слабый. Температура в ночь на субботу 7..11, на побережье местами 15°C, днем 17..23°C.

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