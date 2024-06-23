ВИДЕО | „Отличное мероприятие, только жаль, что по-русски мало говорят“. Что думают нарвитяне о параде?

Кто-то успел занять хорошие места „в первом ряду“, а кто-то подошел чуть позже и стоял подальше от площади.

„У меня прям чувство патриотизма сегодня такое сильное, я люблю свою страну, свой город, всей душой с Нарвой, поэтому всегда хожу на все праздники, - делится впечатлениями женщина, которая пришла на парад вместе с мужем и со своим сыном, недавно отслужившим в армии. - Я русскоязычная, но для меня это единение очень важно и приятно“.

„Отличное мероприятие, только жаль, что по-русски мало говорят, - немного расстроенно сообщает мужчина средних лет, он смотрит парад с бастиона вместе со своей спутницей. - Нам частично понятно, что говорят, но не все“.

„Я рад, что здесь проходит парад, вообще нужно в Нарве больше проводить культурных мероприятий, собраний, привозить сюда политиков и других жителей Эстонии, чтобы они знали, что такое Нарва, потому что до сих пор большая часть Эстонии боится Нарву, не знает, что здесь происходит, как живут люди, - считает молодой человек, вокруг которого вертится его собака, привлекшая внимание многих детей вокруг. - Такое мероприятие идет на пользу и показывает, что город европейский“.

„К сожалению, мне ничего толком не видно, поднялась на горку - там солнце печет, если бы как-то побольше мест придумали, очень уж хотелось все внимательно рассмотреть, но никак“, - сетует женщина в возрасте. Она идет дальше искать себя место, где бы покомфортнее встать.

На бастионе сидят родители с детьми, но, несмотря на жаркое солнце, они не уходят. Часто слышна эстонская речь. Люди в военной форме время от времени проходят вдоль бастиона - следят за порядком.

„Хорошо, что парад в Ида-Вирумаа на этот раз, мы из Кохтла-Ярве специально приехали посмотреть“, - говорит почти в один голос пара пенсионеров. Они довольны парадом.