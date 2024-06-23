ВИДЕО | „Отличное мероприятие, только жаль, что по-русски мало говорят“. Что думают нарвитяне о параде?(7)
Парад в Нарве в честь Дня победы в Освободительной войне 23 июня начался в 11:00 на Петровской площади. На трибуны смогли попасть не все, поэтому в основном горожане и гости города смотрели парад или стоя по краям площади, или с бастиона „Триумф“ у погранпункта. С ними поговорила корреспондент RusDelfi.
Кто-то успел занять хорошие места „в первом ряду“, а кто-то подошел чуть позже и стоял подальше от площади.
„У меня прям чувство патриотизма сегодня такое сильное, я люблю свою страну, свой город, всей душой с Нарвой, поэтому всегда хожу на все праздники, - делится впечатлениями женщина, которая пришла на парад вместе с мужем и со своим сыном, недавно отслужившим в армии. - Я русскоязычная, но для меня это единение очень важно и приятно“.
„Отличное мероприятие, только жаль, что по-русски мало говорят, - немного расстроенно сообщает мужчина средних лет, он смотрит парад с бастиона вместе со своей спутницей. - Нам частично понятно, что говорят, но не все“.
„Я рад, что здесь проходит парад, вообще нужно в Нарве больше проводить культурных мероприятий, собраний, привозить сюда политиков и других жителей Эстонии, чтобы они знали, что такое Нарва, потому что до сих пор большая часть Эстонии боится Нарву, не знает, что здесь происходит, как живут люди, - считает молодой человек, вокруг которого вертится его собака, привлекшая внимание многих детей вокруг. - Такое мероприятие идет на пользу и показывает, что город европейский“.
„К сожалению, мне ничего толком не видно, поднялась на горку - там солнце печет, если бы как-то побольше мест придумали, очень уж хотелось все внимательно рассмотреть, но никак“, - сетует женщина в возрасте. Она идет дальше искать себя место, где бы покомфортнее встать.
На бастионе сидят родители с детьми, но, несмотря на жаркое солнце, они не уходят. Часто слышна эстонская речь. Люди в военной форме время от времени проходят вдоль бастиона - следят за порядком.
„Хорошо, что парад в Ида-Вирумаа на этот раз, мы из Кохтла-Ярве специально приехали посмотреть“, - говорит почти в один голос пара пенсионеров. Они довольны парадом.
„Я переехал из России два года назад, 28 лет прожил в России, поэтому смешанные чувства, - рассказывает о себе мужчина с ребенком лет одиннадцати. - Родители здесь живут, давно звали, а решился, когда началась война, хотя там была хорошая работа. Интересно посмотреть, конечно, на парад. К сожалению, пришли уже, когда парад начался и не было хорошего места, чтобы все увидеть, приходится смотреть со стороны“.
„Парад для меня - это когда солдаты шагают, когда техника едет, поэтому первая часть скучной показалась, только речи, а вот как шли и ехали - это интересно было смотреть, детям вообще в новинку такое, - после этих слов женщина улыбается и смотрит по сторонам, где-то рядом должны быть ее знакомые, но в толпе они потерялись. - Рада, что смогли быть в городе в такой праздничный день“.
„Раньше я как-то и не слышал про этот праздник, знал, что есть, но как-то не заявляли его, поэтому здорово, что наконец-то парад проходит у нас, - делится своими мыслями молодой мужчина, он тоже пришел с ребенком, смотрит парад со стороны дорожного кольца, потому что там вскоре будет выезжать техника, которую хочет увидеть его сын. - Надо показывать людям, что есть эстонские праздники, а не только те, что отмечают за рекой“.
Люди вдоль дороги, выходящей с Петровской площади, выстроились как коридор, аплодируют представителям Кайтселийта, Найскодукайтсе, девушкам-скаутам „Кодутютред“ и юношам-скаутам „Нооред Коткад“, снайперскому отряду и боевой группе Северо-Восточного округа сухопутной обороны. Они бодро маршируют в сторону Таллинского шоссе.
„Ой, какие худенькие есть, - говорит о юношах женщина, которой на вид за 80 лет и качает головой. - Накормить бы их как следует“.
„Elagu Eesti!“ - регулярно слышится из „живого коридора“. „Elagu! Elagu!“ - люди размахивают флажками. Пролетает сначала вертолет, потом самолет. Дети радостно кричат им вслед.
„Я не местная, из Словакии приехала, я корреспондент, - рассказывает девушка, с любопытством наблюдающая за событием. - Мне понравился такой человеческий момент, что когда военные стоят на параде, им можно пить воду, пустые бутылки тут же собирают. Это гуманное отношение. Женщины пошли собирать бутылки, техника затормозила, подождала, пока они соберут, и потом поехала. Неожиданно, что много людей, я думала, что в Нарве меньше собирается горожан на мероприятия. Я не знаю эстонского, поэтому не понимала, что говорили, но люди позитивно реагируют“.
„Собачки, собачки“, - двое маленьких детей тянут родителей за руки, чтобы можно было пойти за прошедшим мимо отрядом с собаками. Мама уговаривает детей не бежать за животными.
„Мы не чувствуем безопасность, это просто парад, а война есть война, - не так оптимистично, как многие, настроен шестидесятилетний мужчина. - Я сам из Украины, я знаю, что такое война. Эстония сама ничего не сделает без НАТО“.
„Я не поняла, чьи были флаги, спросила мужчину рядом, он эстонец, но тоже не смог мне подсказать, - жалуется нарвская бабушка. - А так праздничное настроение сегодня“.
Техника уезжает с площади, за ней - кортеж с официальными лицами. На Петровской площади остается техника союзников, по которой разрешается полазать детям.
Погранпункт на время парада был закрыт, и после открытия почти сразу же из него выходит много людей, которые, по их словам, какое-то время ждали на мосту, пока им разрешат войти в Эстонию.
Несколько человек делятся впечатлениями о параде уже после его завершения.
„Эмоции - только позитивные, я чувствую счастье, это объединяющий праздник, который привел в город много гостей, приятно было видеть местных жителей, которые с интересом наблюдали за происходящим, я чувствую себя сильным патриотом Нарвы, Эстонии, - говорит нарвитянка, она смотрела парад вместе с мужем и сыном. - Мне как нарвитянке, патриоту Эстонии приятно ощутить, что мы не город-государство, а часть Эстонии, к нам тоже приезжает прмьер-министр, президент, что нас помнят“.
„Такое чувство объединения и защищенности, когда ты видишь столько людей, которые вкладывают в твою безопасность, ты слышишь речи, что есть планы, эвакуация“, - рассказывает девушка, она первый раз присутствует на параде, но раньше в этот день собиралась с друзьями. По ее словам, учитывая то, что происходит в мире, очень символично, что он прошел в Нарве, на границе с Россией.
Что еще говорят горожане и гости Нарвы - смотрите в видео.
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