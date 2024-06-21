В период праздников полиция будет обеспечивать безопасность в усиленном режиме

Оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны Иво Утсар рассказал, что в период праздников Яанова дня полиция будет уделять повышенное внимание дорожному движению, домашнему насилию и общественному порядку. „С конца текущей недели как в дорожном движении, так и в общественном пространстве будет больше полицейских патрулей, которые будут прилагать все усилия для того, чтобы праздники прошли для жителей Эстонии безопасно. На больших шоссе полиция будет успокаивать движение, проверять трезвость водителей, а также мы будем следить за многолюдными мероприятиями, чтобы при необходимости быстро приходить на помощь и реагировать на нарушения“, – заявил Утсар.

Утсар добавил, что то, как в этом году пройдет Яанов день, зависит в первую очередь от самих людей. „Чтобы праздники запомнились с положительной стороны, люди должны вести себя ответственно. Также важно проявляться внимательность и при необходимости оказывать помощь. В период праздников люди употребляют больше спиртного и, к сожалению, не все знают меру, и их поведение становится опасным – они могут прибегнуть к насилию или сесть в нетрезвом виде за руль. Если вы заметите человека, который представляет опасность для себя или окружающих, то по возможности вмешайтесь и обязательно позвоните по номеру 112“, – пояснил Утсар.

Советы полиции для безопасных праздников Яанова дня:

Будьте внимательны в дорожном движении и соблюдайте скоростной режим.

Если вечером накануне Яанова дня возникнет необходимость воспользоваться автомобилем, то договоритесь между собой, кто будет трезвым водителем.

Проблемы решайте на трезвую голову.

Присматривайте за своими приятелями и по возможности пытайтесь пресечь опасное поведение.

Если вы заметите человека, который представляет опасность для себя или окружающих, например, садится пьяным за руль или прибегает к насилию, то позвоните по номеру 112.

Если вы стали свидетелем домашнего насилия или услышали у соседей шум, указывающий на насилие, позвоните сразу в полицию.