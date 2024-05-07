В Украине нашли обломки северокорейской ракеты. Но проблема гораздо глубже

Кимачук принялась сортировать и фотографировать каждую деталь, включая винты и компьютерные микросхемы размером с ноготь. Она почти сразу поняла, что это не российская ракета — но теперь это надо было доказать, пишет BBC News Русская служба.

На одной из деталей Кимачук заметила крошечный иероглиф из корейского алфавита. Затем она обнаружила число 112, выбитое на части корпуса. Это соответствует 2023 году по северокорейскому календарю. Она поняла, что перед ней первое неопровержимое доказательство того, что северокорейское оружие используется для нападения на ее страну.

„Мы слышали, что они доставили в Россию какое-то оружие, но я могла его рассмотреть, потрогать, исследовать — так, как никто раньше не делал. Это было очень интересно“, — сказала она мне по телефону из Киева.

С тех пор, по словам украинских военных, Россия выпустила по территории страны десятки северокорейских ракет. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 24 человека и более 70 получили ранения.

Разговоры о том, что Ким Чен Ын готовится начать ядерную войну, ведутся уже какое-то время. Однако способность Северной Кореи разжигать существующие войны и подпитывать глобальную нестабильность представляет более непосредственную угрозу.

Кимачук работает в организации Conflict Armament Research (CAR), которая занимается поиском оружия, использовавшегося во время войны, чтобы выяснить, где и как оно было сделано. Но самое интересное открытие удалось сделать, лишь полностью проанализировав обломки харьковской ракеты.

Она была начинена новейшими иностранными технологиями. Большинство электронных деталей были изготовлены в США и Европе в последние несколько лет. Нашелся даже американский компьютерный чип, произведенный в марте 2023 года. Это означало, что Северная Корея незаконно приобрела жизненно важные компоненты оружия, провезла их в страну, собрала ракету, тайно отправила ее в Россию, где она была доставлена на передовую и запущена по украинской территории — и все это за считанные месяцы.