МНЕНИЕ | Путин стал международным террористом №1 – это финальная стадия „эволюции“ его личности

Третья стадия Путина заключалась в воровстве, когда на должности помощника мэра Санкт-Петербурга он обкрадывал городской бюджет безумными темпами.

Собрав в себе эти факторы, Путин стал сначала главой ФСБ, а затем вступил в должность президента России. Первый срок он посвятил воровству, ради которого и занимал президентское кресло. Дальше начался четвёртый этап „эволюции“ – это стадия человека, которым овладели идеи мирового господства. Тогда прозвучала знаменитая мюнхенская речь 2007 года, когда он фактически начал новую холодную войну. Это произошло в результате бесконечных рассказов холуев о некоей „великой исторической миссии“, от которых Путин сошёл с ума. Итогом этой деградации стало формирование нового российского имперства.

После агрессии 2008 года против Грузии и масштабного кровопролития в Украине у Путина появилась новая стадия окончательного сгущения фашистской туманности, которая заключается в опьянении кровью. С этого момента Путин стал международным террористом №1. Это та финальная стадия „эволюции“ его личности, с которой Путин пришел на пятый срок.

Сегодня мы видим, что первоначальные формы существования Путина как жулика и вора больше не актуальны. Мир имеет дело не просто с бывшим гэбэшником, вором и коррупционером, а с террористом, который на данный момент владеет самой большой территорией на планете Земля и ядерным оружием. К сожалению, подавляющее большинство политиков Запада не осознает степени опасности, исходящей от Путина. На сегодняшний момент не существует ясно сформулированной цели этой войны, а единственная возможная цель заключается в уничтожении путинского фашистского режима, который представляет угрозу не только для Украины, но и для всего мира. Адекватного представления о том, что такое путинский режим, мне кажется, нет, и бесконечные разговоры о возможном перемирии – это явная демонстрация неадекватного представления о том, что такое Россия, Путин и чего от них можно ждать.

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