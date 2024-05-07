Россия научилась противодействовать западному высокоточному оружию. В том числе заказанному Эстонией HIMARS

В последние недели стало известно, что эффективность западного высокоточного оружия в Украине катастрофически снизилась из-за помех, создаваемых российской армией. Например, эффективность высокоточных снарядов „Эскалибур“ снизилась до семи процентов, ракеты GLSDB, долетевшие до Украины, отклоняются от цели не на один-два метра, а целых двадцать метров. Проблемы также коснулись западных беспилотников и боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS .

Пентагон уже обратился к производителям оружия с просьбой найти решение проблем. Например, оборонно-промышленную компанию SARA (Scientific Applications and Research Associates - прим. ред.) попросили разработать системы наведения для планирующих бомб JDAM-ER, которые будут нацелены на сам глушитель. С другой стороны, изменение ситуации на поле боя определенно требует времени. Об этой проблеме и возможных решениях Forte поговорил с украинским военным экспертом Александром Коваленко.