07.05.2024, 17:36
Россия научилась противодействовать западному высокоточному оружию. В том числе заказанному Эстонией HIMARS
Российские электронные глушители сбивают с курса западные ракеты
ФОТО: | EPA
„Последние 15–20 лет у военной промышленности США не было особой мотивации улучшать свое производство. Можно сказать, что некоторые технические концепции за это время застопорились“.
В последние недели стало известно, что эффективность западного высокоточного оружия в Украине катастрофически снизилась из-за помех, создаваемых российской армией. Например, эффективность высокоточных снарядов „Эскалибур“ снизилась до семи процентов, ракеты GLSDB, долетевшие до Украины, отклоняются от цели не на один-два метра, а целых двадцать метров. Проблемы также коснулись западных беспилотников и боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS.