МНЕНИЕ | Сайковский: останется ли Украина единой после своей победы?

Даже при благоприятном для Украины исходе войны после сотен тысяч погибших и раненых для власти будет нереально уклониться от экзистенциальных вопросов: можно ли было этого избежать или почему войну не завершили раньше. Все помнят фотографию лидеров нормандской четверки 9 декабря 2019 года, когда с избранием Владимира Зеленского и c формулой Штайнмайера все связывали надежды на прочный мир. Сейчас стали вспоминать переговоры в Стамбуле, когда пытались все завершить весной 2022 года. Не забыто и заявление Зеленского во время дебатов с Порошенко на стадионе, что он готов договариваться с кем угодно лишь бы принести мир.