Мнение
07.05.2024, 17:20

МНЕНИЕ | Сайковский: останется ли Украина единой после своей победы?

 
Валерий Сайковский
публицист
Мужчина возле окна дома в Киеве, подвергшегося российским обстрелам, 21 марта 2024 года.
Мужчина возле окна дома в Киеве, подвергшегося российским обстрелам, 21 марта 2024 года.
ФОТО: Roman Starapopov | Delfi Meedia

Помимо ситуации на поле боя в нынешних украинских делах важно учитывать психологические нюансы и фактор времени. Это непосредственно повлияет на исход конфликта и на жизнь в Украине долгие годы после него.

Даже при благоприятном для Украины исходе войны после сотен тысяч погибших и раненых для власти будет нереально уклониться от экзистенциальных вопросов: можно ли было этого избежать или почему войну не завершили раньше. Все помнят фотографию лидеров нормандской четверки 9 декабря 2019 года, когда с избранием Владимира Зеленского и c формулой Штайнмайера все связывали надежды на прочный мир. Сейчас стали вспоминать переговоры в Стамбуле, когда пытались все завершить весной 2022 года. Не забыто и заявление Зеленского во время дебатов с Порошенко на стадионе, что он готов договариваться с кем угодно лишь бы принести мир.

Но конфликт продолжается, и миллионы украинцев живут, задавая себе тяжелые вопросы. Ради чего мой сын или муж не вернулся с войны? Можно ли было сохранить наш семейный очаг? Кто-то встретит окончание войны на чужбине, наблюдая детей и внуков, забывающих украинский язык в европейских школах. Даже сумевшие стать там материально благополучными вряд ли будут чувствовать себя счастливыми. Родину с собой увезешь.

RusDelfi
Поделиться
Комментарии