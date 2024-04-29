ВИДЕО | Хамское обращение с клиентами в Selver; что происходит с православной церковью в Эстонии - обзор главных новостей за неделю

В новом выпуске обзора новостей „Новостной дозор“ мы обсудили самые острые темы прошедшей недели в стране и мире. Закроют ли православные церкви? Пожар на Паэ, кто виноват? Почему сотрудник Selver нахамил клиентке? Смотрите видео!