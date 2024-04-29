Новости Эстонии
29.04.2024, 12:10

ВИДЕО | Хамское обращение с клиентами в Selver; что происходит с православной церковью в Эстонии - обзор главных новостей за неделю

 

В новом выпуске обзора новостей „Новостной дозор“ мы обсудили самые острые темы прошедшей недели в стране и мире. Закроют ли православные церкви? Пожар на Паэ, кто виноват? Почему сотрудник Selver нахамил клиентке? Смотрите видео!

Владыка Даниил: я не террорист, у меня нет камня за пазухой

ФОТО | Что думают прихожане Пюхтицкого монастыря об РПЦ как пособнике террористов? Репортаж RusDelfi

ВИДЕО | „Иди в КаПо стучи. По повадкам видно – не таллиннец“: посетители T1 Selver столкнулись с беспрецедентным хамством со стороны сотрудника

„Не надо меня учить!“ Раздраженный сотрудник Prisma в приступе ярости разбил телефон клиента

Из-за чего в многоквартирном доме в Ласнамяэ начался пожар? Страховщики отказываются оплачивать восстановление дома

Под шквал оваций и крики „браво“: проект „Разбомбленный Таллинн“ получил золотую награду

ФОТО | Магазин без продавцов? Торговая сеть Rimi экспериментирует

ФОТО И ВИДЕО | Неожиданная встреча в Таллинне с бравой компанией: „Казалось, что можно просто подойти к ним и погладить“

Семь километров по цене золота: поездка из центра в Ласнамяэ на Bolt Drive обошлась клиентке в 3522 евро

УКРАИНЦЫ В ЭСТОНИИ ДВА ГОДА СПУСТЯ | Бухгалтеры, музыканты, логисты работают уборщицами: почему это огромная проблема?

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии