Новости Эстонии
18.04.2024, 15:15

Владыка Даниил: я не террорист, у меня нет камня за пазухой

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интервью RusDelfi с епископом Эстонской православной церкви
Владыка Даниил, епископ Тартуский. Второй человек в Эстонской православной церкви Московского патриархата после митрополита Евгения.
Владыка Даниил, епископ Тартуский. Второй человек в Эстонской православной церкви Московского патриархата после митрополита Евгения.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В последнее время православная церковь часто фигурирует в новостях: министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс предлагает признать православную церковь Московского патриархата организацией, поддерживающей терроризм. До этого патриарх Кирилл высказался, что война России против Украины - священная. В начале года главе Эстонской православной церкви, митрополиту Евгению не продлили вид на жительство, и он покинул Эстонию. Репортер RusDelfi обсудил эти темы с викарием Таллинской епархии, епископом Даниилом.

Эстонское общество осудило войну. Россия - агрессор, Украина вынуждена защищать свои территории. Церковь может встать на ту или иную сторону конфликта?

Да, в марте 2022 года Совет Церквей Эстонии сделал заявление о поддержке Украины. Митрополит Евгений подписал обращение, там выражена наша позиция.

То есть у вас четкая позиция: вы за Украину, Россия не права.

Да. Мы не видим оправдания этой агрессии.

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