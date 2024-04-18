Владыка Даниил: я не террорист, у меня нет камня за пазухой(12)
В последнее время православная церковь часто фигурирует в новостях: министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс предлагает признать православную церковь Московского патриархата организацией, поддерживающей терроризм. До этого патриарх Кирилл высказался, что война России против Украины - священная. В начале года главе Эстонской православной церкви, митрополиту Евгению не продлили вид на жительство, и он покинул Эстонию. Репортер RusDelfi обсудил эти темы с викарием Таллинской епархии, епископом Даниилом.
Эстонское общество осудило войну. Россия - агрессор, Украина вынуждена защищать свои территории. Церковь может встать на ту или иную сторону конфликта?
Да, в марте 2022 года Совет Церквей Эстонии сделал заявление о поддержке Украины. Митрополит Евгений подписал обращение, там выражена наша позиция.
То есть у вас четкая позиция: вы за Украину, Россия не права.