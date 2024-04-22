ФОТО | Что думают прихожане Пюхтицкого монастыря об РПЦ как пособнике террористов? Репортаж RusDelfi

Корреспондент RusDelfi съездила в Пюхтицы в воскресенье, 21 апреля, и поговорила с прихожанами. Оказалось, что многие и не слышали о словах патриарха Кирилла, о планах министерства. А те, кто слышал, считают, что фраза Кирилла не относится к Эстонии, а государству недопустимо вмешиваться в религиозные дела. А еще они опасаются, что это приведет к событиям, как в Украине, где к Русской православной церкви Московского патриархата отнеслись по-варварски. Впрочем, многие при словах „террористическая организация“, „Московский патриархат“ отказывались говорить вовсе.