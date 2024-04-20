20.04.2024, 11:36
Из-за чего в многоквартирном доме в Ласнамяэ начался пожар? Страховщики отказываются оплачивать восстановление дома(28)
ФОТО: | Delfi Meedia
Квартирное товарищество подало в суд на страховую фирму. Если суд вынесет решение в пользу последней, почти 70 семей станут бездомными, квартирное товарищество обанкротится, а дом придется снести, пишет портал Delfi.
Председатель правления многоквартирного дома по улице Паэ, 25 в столичном районе Ласнамяэ Микк Сепп и жилец дома Йоозеп Кукебаль стоят на третьем этажа жилого дома, не имеющего надежной кровли. Здание венчает шатровая крыша, накрытая огромным по своим размерам полотнищем. Два года назад в начале апреля в доме случился пожар. Квартирное товарищество по сей день судится со страховой фирмой, и здание все еще не отремонтировано.