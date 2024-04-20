Новости Эстонии
20.04.2024, 11:36

Из-за чего в многоквартирном доме в Ласнамяэ начался пожар? Страховщики отказываются оплачивать восстановление дома

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Микк Сепп (слева) и Йоозеп Кукебаль ведут борьбу против крупной страховой компании, в противном случае почти 70 семей лишится крова.
Микк Сепп (слева) и Йоозеп Кукебаль ведут борьбу против крупной страховой компании, в противном случае почти 70 семей лишится крова.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Квартирное товарищество подало в суд на страховую фирму. Если суд вынесет решение в пользу последней, почти 70 семей станут бездомными, квартирное товарищество обанкротится, а дом придется снести, пишет портал Delfi.

Председатель правления многоквартирного дома по улице Паэ, 25 в столичном районе Ласнамяэ Микк Сепп и жилец дома Йоозеп Кукебаль стоят на третьем этажа жилого дома, не имеющего надежной кровли. Здание венчает шатровая крыша, накрытая огромным по своим размерам полотнищем. Два года назад в начале апреля в доме случился пожар. Квартирное товарищество по сей день судится со страховой фирмой, и здание все еще не отремонтировано.

„В некоторых квартирах живут люди. Один мужчина каждый вечер звонит мне и сообщает, где именно в дом проникает вода“, - говорит Кукебаль.

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