ФОТО | В Таллинне на площади Вабадузе показали военную технику Сил обороны

Неделя резервистов началась сегодня (28 апреля) в 11 часов в Таллинне на площади Вабадузе с показа военной техники Сил обороны Эстонии.

На мероприятии участники смогут пройти курс из пяти контрольных пунктов, чтобы проверить свою меткость, вспомнить основы военной медицины и проверить свою физическую подготовку. Среди успешно прошедших будут разыграны призы.

Помимо прочего, в эту неделю резервисты смогут приобрести билеты на мероприятия Таллиннской филармонии и спектакли Таллиннского городского театра со скидкой 50% (в количестве до двух билетов) в среде продаж piletilevi.ee.

В следующую субботу, 4 мая, в 10 часов утра на Ратушной площади Тарту также пройдет выставка военной техники.

Дополнительную информацию можно найти на сайте Министерства обороны .

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