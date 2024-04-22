Херем: в ближайшие годы расходы на оборону могут быть увеличены до 5% ВВП

По словам Херема, процентное соотношение является слишком общим, и Силы обороны могли бы указать конкретные суммы, которые следует направить в ближайшие годы на государственную оборону.

„В последующие годы оборонный бюджет должен быть значительно больше, чем сейчас, а потом он снова будет немного меньше, потому что мы можем рассчитать, сколько уходит на закупки, а сколько на техническое обслуживание. Это не значит, что он должен составлять 5% в следующие 10 лет, 5% могут быть в течение следующих двух лет, а затем немного ниже“, - сказал Херем и отметил, что речь идет не просто о запросе дополнительных денег, а „конкретной операционной потребности“.

Херем подчеркнул, что вопрос в том, сколько времени есть у Эстонии: „Когда Россия уйдет из Украины, то на подготовку потребуется несколько лет. Я думаю, что у нас может быть не более трех лет. Мы сделали расчеты, но 1,5 миллиарда боеприпасов не будет хватать“.

Глава Сил обороны отметил, что известно, сколько российских войск может выступить против Эстонии и что нужно сделать, чтобы быстро остановить агрессию: „Это не одна Эстония, мы вместе с нашими союзниками, но мы должны позаботиться о своей доле заранее. Это будет 1,5 миллиарда на боеприпасы. Это значит вести войну, в которой большинство целей уничтожаются не в контакте с нами, а дальше. И это тот фактор, где у украинцев сегодня проблема. Они могут уничтожать только тех врагов, с которыми находятся нос к носу“.

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