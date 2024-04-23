Рейнсалу об идее Херема увеличить расходы на армию: нужно быть готовыми взять госкредит(37)
Глава Сил обороны Эстонии Мартин Херем считает, что необходимо хотя бы на пару лет увеличить расходы на армию до 5% от ВВП. При этом политики в целом согласны, однако мнения, откуда взять средства, расходятся кардинально, пишет rus.err.ee.
Херем заявил, что на пару лет оборонный бюджет страны следовало бы повысить до 5%, чтобы закупить недостающие боеприпасы на полтора миллиарда евро. Среди политического истэблишмента идею улучшить оборону страну поддерживают, однако методы все предлагают разные, сообщает „Актуальная камера“.
„Правительство в нынешних условиях должно учитывать предложения главы Сил обороны. На самом деле правительство не услышало эти требования, когда в прошлом году была сделана программа развития на десять лет. Это единоразовая трата, и нужно быть готовым взять для этого госкредит, который, согласно правилам Евросоюза, не будет учитываться как дополнительная долговая нагрузка“, - сказал Урмас Рейнсалу.
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