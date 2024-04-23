Рейнсалу об идее Херема увеличить расходы на армию: нужно быть готовыми взять госкредит

Херем заявил, что на пару лет оборонный бюджет страны следовало бы повысить до 5%, чтобы закупить недостающие боеприпасы на полтора миллиарда евро. Среди политического истэблишмента идею улучшить оборону страну поддерживают, однако методы все предлагают разные, сообщает „Актуальная камера“.

„Правительство в нынешних условиях должно учитывать предложения главы Сил обороны. На самом деле правительство не услышало эти требования, когда в прошлом году была сделана программа развития на десять лет. Это единоразовая трата, и нужно быть готовым взять для этого госкредит, который, согласно правилам Евросоюза, не будет учитываться как дополнительная долговая нагрузка“, - сказал Урмас Рейнсалу.