Новости Эстонии
22.04.2024, 12:25

ВИДЕО | Трагедия на Лаагна теэ; кто он - новый мэр Таллинна; эстонские туристы застряли в Египте - обзор главных новостей за неделю

 

В новом выпуске обзора новостей „Новостной дозор“ мы обсудили самые острые темы прошедшей недели в стране и мире. Смотрите видео!

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ВИДЕО | „Водитель арестован“. Прокуратура очень скупо говорит о трагической аварии, случившейся в четверг на Лаагна теэ

ФОТО | Официально! После трех туров голосования новым мэром Таллинна стал Евгений Осиновский

Кто вы, härra Ossinovski? Четыре факта о новом мэре Таллинна

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