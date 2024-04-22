22.04.2024, 12:25
ВИДЕО | Трагедия на Лаагна теэ; кто он - новый мэр Таллинна; эстонские туристы застряли в Египте - обзор главных новостей за неделю
В новом выпуске обзора новостей „Новостной дозор“ мы обсудили самые острые темы прошедшей недели в стране и мире. Смотрите видео!
ВИДЕО | „Водитель арестован“. Прокуратура очень скупо говорит о трагической аварии, случившейся в четверг на Лаагна теэ
100 000 конфискованных евро и 48 взяткодателей. Медсестра таллиннской больницы попалась на торговле паспортами вакцинации
ВИДЕО | В Египте клиентов Coral Travel отказывались регистрировать на рейс. Ситуацию спас эстонский турист