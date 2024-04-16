Закон принят: во время длительной болезни можно будет работать

До сих пор находившийся на больничном человек не мог работать и получать облагаемый социальным налогом доход в период освобождения от работы. Согласно новому закону, по истечении 60 дней на больничном листе работник сможет работать на основании больничного листа на адаптированных к состоянию его здоровья условиях, например, с частичной занятостью или выполняя более простые задачи. В то же время, работая на основании больничного листа, он сможет получать услуги рынка труда, направленные на поддержание трудоспособности, и выплачиваемую Кассой здоровья компенсацию, возмещающую сокращение зарплаты.

В среднем в год изменение затронет порядка 17 000 работников, срок временной нетрудоспособности которых превышает 60 дней. Из их числа ориентировочно 5000 человек воспользовались бы возможностью работать во время нахождения на больничном листе и порядка 1800 нуждаются для этого в опорных услугах.

Поправка к закону также позволит родителям, у детей которых было диагностировано какое-либо тяжелое заболевание, брать лист по уходу длительностью 60 дней. В настоящий момент в случае заболевания ребенка у родителя есть право получить компенсацию по уходу не более чем за 14 календарных дней. В порядке исключения компенсацию по уходу сроком не более 60 дней получают родители ребенка, у которого выявлена злокачественная опухоль и который начинает проходить лечение в больнице.

Результат голосования за инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о медицинском страховании и, в связи с этим, в другие законы (предотвращение нетрудоспособности) (377 SE): «за» – 69.

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