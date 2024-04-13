13.04.2024, 08:47
100 000 конфискованных евро и 48 взяткодателей. Медсестра таллиннской больницы попалась на торговле паспортами вакцинации(37)
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду, 10 апреля, Харьюский уездный суд вынес решение по группе лиц, которые по время пандемии коронавируса торговали ковид-паспортами. Как пишет портал Delfi, у них конфисковали более 100 000 евро наличными.
Во время пандемии коронавируса, когда в обращение были введены паспорта, подтверждающие вакцинацию от COVID-19, к Ларисе Вересининой, работавшей медсестрой в Восточно-Таллиннской больнице, обратилась ее подруга Елена Быстрова. По словам Быстровой, двое ее знакомых боятся вакцинироваться, из-за чего у них возникли проблемы на работе. Без соответствующей справки люди могли потерять работу.