ЧП и криминал
13.04.2024, 08:47

100 000 конфискованных евро и 48 взяткодателей. Медсестра таллиннской больницы попалась на торговле паспортами вакцинации

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Бывшая медсестра Восточно-Таллиннской больницы Лариса Вересинина знакомится с соглашением, по которому ее приговорили к четырехлетнему тюремному сроку. Правда, наказание не будет обращено к исполнению.
Бывшая медсестра Восточно-Таллиннской больницы Лариса Вересинина знакомится с соглашением, по которому ее приговорили к четырехлетнему тюремному сроку. Правда, наказание не будет обращено к исполнению.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

В среду, 10 апреля, Харьюский уездный суд вынес решение по группе лиц, которые по время пандемии коронавируса торговали ковид-паспортами. Как пишет портал Delfi, у них конфисковали более 100 000 евро наличными.

Во время пандемии коронавируса, когда в обращение были введены паспорта, подтверждающие вакцинацию от COVID-19, к Ларисе Вересининой, работавшей медсестрой в Восточно-Таллиннской больнице, обратилась ее подруга Елена Быстрова. По словам Быстровой, двое ее знакомых боятся вакцинироваться, из-за чего у них возникли проблемы на работе. Без соответствующей справки люди могли потерять работу.

Быстрова попросила Вересинину организовать паспорта вакцинации. „Тогда было строго: вакцинируйся или заявление об увольнении на стол. И я решила помочь этим людям“, - сказала Вересинина Delfi.

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