ФОТО | Официально! После трех туров голосования новым мэром Таллинна стал Евгений Осиновский

Мэра избирают тайным голосованием. Руководитель заседания объявила перерыв, но перерыв был продлен. Кандидат в мэры Евгений Осиновский в первом туре голосования не набрал необходимого количества голосов.

Позже стало известно, что в первом туре Осиновский получил 38 голосов, но два бюллетеня оказались недействительными, поэтому было предложено провести новое голосование. Это предложение было принято.

После второго тура голосвания Осиновскому не хватило одного голоса.

Алексей Яшин (Eesti 200) сообщил Delfi, что фракции обсудили ситуацию между собой и что вероятность избрания Осиновского мэром в третьем туре - 50 на 50. По словам Яшина, проблема не в их фракции.

Сам Осиновский сказал, что пока не хочет комментировать ситуацию.

„Мэра все равно выберут рано или поздно“, - пошутил Яак Юске (СДПЭ).

На заседании также присутствует бывший мэр Михаил Кылварт (Центристская партия). Delfi спросил у него, что происходит. „Вы должны спросить у коалиции, это их голоса“, - ответил он.

Примерно в 13.30 стало известно, что Осиновский получил 41 голос, что означает, что он избран мэром. Воздержавшихся при голосовании людей и испорченных бюллетеней не было.

Бывший мэр Михаил Кылварт после подведения итогов подал протест, заявив, что процедура голосования была нарушена, а члены комиссии сфотографировали бюллетени и показали их другим. По протесту также состоялось голосование, присутствовавшие проголосовали против.

Также горсобрание утвердило количественный состав управы и ее структуру, а новые члены управы утверждены в должности.

Распределение постов Мэр Таллинна Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) Вице-мэры Пяртель-Петер Пере (Партия реформ)

Вильяр Яаму (Партия реформ)

Карл-Сандер Касе (Isamaa)

Кристьян Ярван (Isamaa)

Марго Роозе (Eesti 200)

Алексей Яшин (Eesti 200)

Мадле Липпус (Социал-демократрическая партия)

Каарел Оя (Социал-демократрическая партия) Председатель горсобрания Сандер Андла (Партия реформ)

Кому что?

На пост мэра Таллинна от Социал-демократической партии выдвинут Евгений Осиновский.