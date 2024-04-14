ФОТО | Официально! После трех туров голосования новым мэром Таллинна стал Евгений Осиновский(109)
Таллиннское горсобрание на внеочередной сессии в воскресенье, 14 апреля, после трех туров голосования выбрала нового мэра - им стал Евгений Осиновский. Бывший мэр Михаил Кылварт выразил протест, но его отклонили.
Мэра избирают тайным голосованием. Руководитель заседания объявила перерыв, но перерыв был продлен. Кандидат в мэры Евгений Осиновский в первом туре голосования не набрал необходимого количества голосов.
Позже стало известно, что в первом туре Осиновский получил 38 голосов, но два бюллетеня оказались недействительными, поэтому было предложено провести новое голосование. Это предложение было принято.
После второго тура голосвания Осиновскому не хватило одного голоса.
Алексей Яшин (Eesti 200) сообщил Delfi, что фракции обсудили ситуацию между собой и что вероятность избрания Осиновского мэром в третьем туре - 50 на 50. По словам Яшина, проблема не в их фракции.
Сам Осиновский сказал, что пока не хочет комментировать ситуацию.
„Мэра все равно выберут рано или поздно“, - пошутил Яак Юске (СДПЭ).
На заседании также присутствует бывший мэр Михаил Кылварт (Центристская партия). Delfi спросил у него, что происходит. „Вы должны спросить у коалиции, это их голоса“, - ответил он.
Примерно в 13.30 стало известно, что Осиновский получил 41 голос, что означает, что он избран мэром. Воздержавшихся при голосовании людей и испорченных бюллетеней не было.
Бывший мэр Михаил Кылварт после подведения итогов подал протест, заявив, что процедура голосования была нарушена, а члены комиссии сфотографировали бюллетени и показали их другим. По протесту также состоялось голосование, присутствовавшие проголосовали против.
Также горсобрание утвердило количественный состав управы и ее структуру, а новые члены управы утверждены в должности.
Кому что?
На пост мэра Таллинна от Социал-демократической партии выдвинут Евгений Осиновский.
Кандидатом на пост вице-мэра, курирующего сферу городского планирования, стала Мадле Липпус. Кандидатом на пост вице-мэра, отвечающего за спорт, культуру и охрану правопорядка, стал Каарел Оя.
Isamaa получит две должности на место вице-мэра в новом городском правительстве - кандидатами от партии представлены в сфере транспорта - Кристьян Ярван и в сфере социальных вопросов - Карл-Сандер Касе.
Рийна Солман (Isamaa) рассказала Delfi, что партия решила дать шанс молодому поколению политиков. „Им обоим есть, что предложить городу, у них много мыслей и идей, поэтому это был вполне логичный выбор“, — отметила она.
Партия реформ получит два места на должности вице-мэров: лидер Таллиннского региона партии Пяртель-Пеэтер Пере будет курировать экологические и коммунальные вопросы, а Вильяр Яаму - вопросы коммунального хозяйства и имущества.
Согласно договоренности, Партия реформ также получает должность председателя горсобрания, а кандидатом на эту должность является Сандер Андла, официальный представитель партии и член горсобрания.
Eesti 200 получит две должности вице-мэра в создаваемом городском правительстве – кандидатами выдвинуты Марго Роозе в сфере городского хозяйства и Алексей Яшин в сфере образования.
Вотум недоверия
26 марта состоялось внеочередное заседание Таллиннского городского собрания, где 41 голосом „за“ (из 43 присутствующих) был вынесен вотум недоверия мэру Михаилу Кылварту.
Недавно окружной суд признал Центристскую партию виновной в торговле влиянием по делу о Porto Franco, из-за этого партия должна выплатить штраф в размере одного миллиона евро. Решение и стало причиной недовольства оппозиции.
„Основной акцент в вотуме недоверия сделан на последнем решении окружного суда. На самом деле, если прочитать это решение внимательно, то почти на всех страницах есть прямая ссылка на деятельность Михаила Кылварта для ускорения процесса Porto Franco“, - скзазал Delfi председатель фракции Isamaa в Таллиннском горсобрании Карл Сандер Касе.
Руководитель Таллиннского округа Социал-демократической партии Мадле Липпус отметила, что коррупция является красной линией для социал-демократов и правящей коалиции с Центристской партией во главе с Кылвартом нужно положить конец.
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