19.04.2024, 19:08
ВИДЕО | „Водитель арестован“. Прокуратура очень скупо говорит о трагической аварии, случившейся в четверг на Лаагна теэ(43)
Харьюский уездный суд удовлетворил сегодня, в пятницу, ходатайство Пыхьяской окружной прокуратуры и дал санкцию взять под арест сроком на 2 месяца 35-летнего мужчину, который признан подозреваемым в том, что, находясь в нетрезвом состоянии, он нарушил правила дорожного движения, в результате чего причинил смерть человеку по неосторожности.
„Согласно предварительным подозрениям, 18 апреля в Таллинне в пять часов утра нетрезвый мужчина вел автомобиль по Лаагна теэ, существенно превысив при этом разрешенную скорость движения. На пешеходном переходе мужчина сбил 60-летнюю женщину, которая, к сожалению, погибла от полученных травм на месте происшествия“, - сказала прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Илона Литвинова.