ВИДЕО | „Водитель арестован“. Прокуратура очень скупо говорит о трагической аварии, случившейся в четверг на Лаагна теэ

Харьюский уездный суд удовлетворил сегодня, в пятницу, ходатайство Пыхьяской окружной прокуратуры и дал санкцию взять под арест сроком на 2 месяца 35-летнего мужчину, который признан подозреваемым в том, что, находясь в нетрезвом состоянии, он нарушил правила дорожного движения, в результате чего причинил смерть человеку по неосторожности.