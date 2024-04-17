ФОТО | В Таллиннском аэропорту задержали гражданок Нигерии, прятавших в себе два килограмма кокаина

Женщины, о которых идет речь, являются гражданками Нигерии, одна из них имеет также итальянское гражданство. В Таллинн они прибыли из Франции, совершив пересадку во Франкфурте. На таможенный контроль женщины были направлены на основании анализа риска. Хотя их ручная кладь не содержала запрещенных веществ, у инспекторов возникли обоснованные подозрения и было решено направить их на медицинское обследование в Северо-Эстонскую региональную больницу. Выяснилось, что женщины проглотили и спрятали в себе в общей сложности два килограмма кокаина.