ФОТО | В Таллиннском аэропорту задержали гражданок Нигерии, прятавших в себе два килограмма кокаина(4)
В прошлую пятницу, 12 апреля, в Таллиннском аэропорту инспекторы таможни направили двух женщин на дополнительный таможенный контроль. В ходе проверки в полостях их тел было обнаружено около двух килограммов вещества, которым оказался кокаин.
Как сообщает Налогово-таможенный департамент, это одна из крупнейших за последние годы партий наркотических веществ, обнаруженных сотрудниками ведомства в полостях тел задержанных.
Женщины, о которых идет речь, являются гражданками Нигерии, одна из них имеет также итальянское гражданство. В Таллинн они прибыли из Франции, совершив пересадку во Франкфурте. На таможенный контроль женщины были направлены на основании анализа риска. Хотя их ручная кладь не содержала запрещенных веществ, у инспекторов возникли обоснованные подозрения и было решено направить их на медицинское обследование в Северо-Эстонскую региональную больницу. Выяснилось, что женщины проглотили и спрятали в себе в общей сложности два килограмма кокаина.
Руководитель службы по борьбе с наркотиками MTA Рауль Коппельмаа отметил, что таможенные инспекторы очень хорошо обучены замечать необычные модели поведения и противоречия в рассказах пассажиров. „Этот случай — хороший пример того, как преступники используют любые способы перевозки наркотиков. Следует отметить, что грамм кокаина на улицах Эстонии стоит 100-140 евро“.
Задержанные женщины находятся под стражей.
Досудебное производство ведет служба по борьбе с наркотиками отдела расследований Налогового-таможенного департамента. Уголовное производство ведет Пыхьяская окружная прокуратура.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.