Осторожно! Весенне-летние работы в саду могут обернуться отравлением
В понедельник, 18 марта, начинается международная неделя профилактики отравлений, в рамках которой Информационный центр по вопросам отравлений Департамента здоровья призывает обратить внимание на опасности, связанные с использованием различных средств защиты растений и инсектицидов. В ходе недели эксперты по отравлениям поделятся рекомендациями, как избежать химических отравлений, а также советами по оказанию первой помощи.
“Приближающаяся весна и начало работ в саду привлекают все больше и больше людей на природу. В садоводстве часто используются различные средства защиты растений и удобрения, которые при неосторожном обращении могут быть очень опасны для человека,” - говорит руководитель информационного центра по отравлениям Департамента здоровья Маре Одер.
“Занимаясь защитой растений в саду, защитите себя! Например, при опрыскивании яблонь необходимо носить очки, маску и перчатки. Даже приступая к разбрасыванию удобрений по грядке, стоит сначала надеть перчатки. О том, как защититься от того или иного химиката для обработки растений, можно прочитать на этикетке продукта перед использованием,” - объяснила Одер, добавив, что химикаты всегда необходимо хранить в недоступном для детей месте.
Различные средства защиты растений и вещества, используемые для борьбы с насекомыми и грызунами, каждую весну приводят к такому же количеству случаев отравлений, как и употребление в пищу осенью ядовитых или раздражающих желудочно-кишечный тракт грибов.
Из статистики звонков на инфолинию по вопросам отравлений 16662, выяснилось, что каждый десятый случай отравления химикатами связан с неправильным использованием средств защиты растений или средств от насекомых. Хотя большинство несчастных случаев было вызвано репеллентами от насекомых и средств против грызунов, в прошлом году увеличилось количество случаев, связанных с удобрениями. В весенне-летний сезон к ним добавляются отравления средствами защиты растений и средствами против сорников.
Симптомы отравления, вызванного вдыханием или проглатыванием средств защиты растений или средств от насекомых, включают раздражение дыхательных путей, тошноту, рвоту, боли в животе и диарею. Отравления наиболее опасны для маленьких детей, пожилых людей и хронических больных, организм которых сильнее реагирует на химические вещества.
Маре Одер напоминает всем, что в случае отравления или подозрения на него можно смело звонить на инфолинию по вопросам отравлений 16662. “Позвонив на инфолинию по вопросам отравлений, можно внести ясность относительно опасности возникшей ситуации или ненужного страха, благодаря этому люди реже обращаются с такими вопросами в больницу,” объяснила Одер и предложила сохранить номер инфотелефона по вопросам отравлений 16662 в телефоне, чтобы его можно было быстро найти в случае необходимости.
Консультации проводятся анонимно, инфолиния работает круглосуточно и без выходных. На звонки отвечают медсестры и врачи с многолетним опытом работы и специальным образованием в области отравлений, которые оценивают опасность ситуации и дают правильные указания по оказанию первой помощи и дальнейшим действиям. Консультации по инфолинии можно получить на эстонском, русском и английском языках. Дополнительную информацию об отравлениях можно найти на сайте Информационного центра по отравлениям www.16662.ee.
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