Осторожно! Весенне-летние работы в саду могут обернуться отравлением

“Приближающаяся весна и начало работ в саду привлекают все больше и больше людей на природу. В садоводстве часто используются различные средства защиты растений и удобрения, которые при неосторожном обращении могут быть очень опасны для человека,” - говорит руководитель информационного центра по отравлениям Департамента здоровья Маре Одер.

“Занимаясь защитой растений в саду, защитите себя! Например, при опрыскивании яблонь необходимо носить очки, маску и перчатки. Даже приступая к разбрасыванию удобрений по грядке, стоит сначала надеть перчатки. О том, как защититься от того или иного химиката для обработки растений, можно прочитать на этикетке продукта перед использованием,” - объяснила Одер, добавив, что химикаты всегда необходимо хранить в недоступном для детей месте.

Различные средства защиты растений и вещества, используемые для борьбы с насекомыми и грызунами, каждую весну приводят к такому же количеству случаев отравлений, как и употребление в пищу осенью ядовитых или раздражающих желудочно-кишечный тракт грибов.

Из статистики звонков на инфолинию по вопросам отравлений 16662, выяснилось, что каждый десятый случай отравления химикатами связан с неправильным использованием средств защиты растений или средств от насекомых. Хотя большинство несчастных случаев было вызвано репеллентами от насекомых и средств против грызунов, в прошлом году увеличилось количество случаев, связанных с удобрениями. В весенне-летний сезон к ним добавляются отравления средствами защиты растений и средствами против сорников.

Симптомы отравления, вызванного вдыханием или проглатыванием средств защиты растений или средств от насекомых, включают раздражение дыхательных путей, тошноту, рвоту, боли в животе и диарею. Отравления наиболее опасны для маленьких детей, пожилых людей и хронических больных, организм которых сильнее реагирует на химические вещества.