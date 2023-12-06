PTA предупреждает: в продаже появился шоколад, содержащий красный мухомор

По словам главного специалиста Сельскохозяйственного и продовольственного департамента (PTA) Кайри Сисаск, об опасном товаре властям сообщили обеспокоенные граждане. „В департамент поступила информация, что в социальных сетях продается шоколад, содержащий красный мухмор (на латыни Amanita muscaria). Такие товары в качестве продуктов питания продавать запрещено“, - пояснила Сисаск.

Красный мухомор ядовит, в пищу его употреблять нельзя. „Сельскохозяйственный и продовольственный департамент установил, что шоколад произведен компанией OÜ Prana Organics. В отношении производителя возбуждено надзорное производство, его обязали удалить и отозвать с рынка опасный продукт“, - сообщила Сисаск. Продажа красного мухомора как продукта питания в любом виде является запрещенной деятельностью.

Красный мухомор относится к грибам, содержащим нейротоксины, поэтому его употребление в пищу может вызвать отравление и в наихудшем случае закончиться смертью. В случае употребления красного мухомора следует обратиться по телефону Информационного центра по вопросам отравлений 16662.

Сообщения о продаже небезопасных продуктов питания можно направлять по электронной почте PTA на адрес vihje@pta.agri.ee.

Законодательство устанавливает, что за безопасность продуктов питания отвечает производитель, который должен принять все меры для гарантирования безопасности своей продукции. Обязанность департамента — известить потребителя, если на рынке появился продукт питания, который нельзя считать безопасным.

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