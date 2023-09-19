„Пакеты с зеленым картофелем „заботливо“ складывают в отдельную телегу и продают по скидке“: житель Таллинна возмущен качеством продукции в Maxima

„Считается ли руководством торговой сети Maxima нормальной ситуация, когда пакеты с зеленым картофелем „заботливо“ складываются в отдельную телегу и продаются по скидке? Отмечу, что не пакеты с несколькими зелеными клубнями, а пакеты с полностью зеленым картофелем“ - возмутился мужчина. В комментариях заметили, что товар был уценен и предположили, что в таком случает нарушений нет. При этом был выдвинут тезис, что торговая сеть рассчитывает на пенсионеров и людей с плохим зрением, которые не поймут, что товар непригоден для употребления в пищу.

В разговоре с RusDelfi Сергей отметил, что речь идет о конкретном магазине сети - по адресу Пярну мнт. 390. По его словам, это уже не первый случай, когда он замечал в магазине зеленый картофель.

RusDelfi связался с Maxima и попросил прокомментировать ситуацию. Так, руководитель отдела контроля качества продукции Maxima Eesti Тийна Хийс сообщила, что это - досадная ошибка и сотрудники магазина должны были снять этот картофель с продажи в соответствии с процедурой контроля качества фруктов и овощей в Maxima.

„Мы связались с магазином, и зеленый картофель сняли с продажи. В информационном центре по отравлениям при Департаменте здоровья поясняют, что картофель содержит природные токсичные вещества, называемые гликоалкалоидами, – соланин. Его больше всего в картофельных ростках и кожуре. В кончиках стеблей, бутонах и плодах соланина значительно меньше. Естественное количество яда в клубне обычно настолько мало, что не вызывает проблем со здоровьем у людей – оно предназначено для защиты растения от грызунов“.

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