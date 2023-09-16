МК Эстония
16.09.2023, 15:52

Соцотдел отказался помогать пенсионеру: „495 евро – это большая пенсия!“

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200 евро на еду и лекарства: по словам Анатолия Анатольевича, у него и диабет, и больное сердце, и давление, и вены, и лекарств нужно много.
200 евро на еду и лекарства: по словам Анатолия Анатольевича, у него и диабет, и больное сердце, и давление, и вены, и лекарств нужно много.
ФОТО: Иллюстративное фото. freepik.com

В редакцию „МК-Эстонии“ обратился пенсионер из Таллинна, который жалуется, что ему катастрофически не хватает на жизнь, но соцотдел по месту жительства не хочет ему помогать. „У меня пенсия – 495 евро в месяц, – говорит Анатолий Анатольевич (73). – За коммуналку, ТВ и телефон уходит 250–260 евро в месяц. На еду и лекарства остается чуть более 200 евро. Раньше в соцотделе мне компенсировали расходы на лекарства и давали продукты, а в этом году с мая – отказ. Говорят, у меня слишком большая пенсия, чтобы мне помогать!“ Какие пособия положены жителям столицы от города, разбиралась „МК-Эстония“.

Мужчина отмечает, что он – одинокий пенсионер, жену, мать, отца, тестя, тещу и всех остальных родственников он уже похоронил.

„Моя дочь живёт в России, – отмечает он. – Зарплата учителя 25 000 рублей, помогать мне она не может. А я 26 лет отработал на БСРЗ, в итоге моя пенсия – всего 495 евро. На коммуналку – квартплата и электричество – уходит 150–170 евро в месяц. А еще ведь ТВ и телефон… Раньше мне частично компенсировали расходы за квартиру и лекарства, а с мая перестали. Май, июнь, июль, август – ничего не платят, никак не помогают… Я так понял, что у них там изменилась форма ходатайства, больше нельзя вписывать в графу „коммунальные“ расходы на ТВ и телефон, и за счет этого, по их мнению, у меня остается слишком много денег на жизнь. „У вас – слишком большая пенсия!“ – сказали они мне“.

Анатолий Анатольевич добавляет, что в прошлом году ему давали также продуктовую помощь от ЕС – два раза по ящику еды.

„В этом году мне выдали в мае карточку на 30 евро – и все, больше никак продуктами не помогают“, – сетует пожилой мужчина.

Что же делать пенсионеру, если его расходы на еду и лекарства в свете растущих цен, по мнению соцотдела, велики, и в помощи ему отказывают?

Прожиточное пособие

Вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина.

„Таллинн предлагает людям с низким доходом ряд пособий и услуг, чтобы помочь им справляться с повседневными задачами, – комментирует ситуацию вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина. – Это, например, надбавка к пенсии, прожиточное пособие и пособия, зависящие от дохода“.

Если человеку (или семье) после оплаты коммунальных расходов не хватает средств на жизнь, у него есть право подать заявление о получении государственного прожиточного пособия, которое выплачивает самоуправление по месту жительства.

Прожиточное пособие должно обеспечивать наличие минимальных средств для покрытия расходов на питание, лекарства, одежду, оплату жилья и т. п.

Право на него есть у людей или семей, чей ежемесячный чистый доход после оплаты расходов на жилье – ниже порога прожиточного минимума, то есть менее 200 евро в месяц на первого или единственного взрослого в семье (160 евро на каждого следующего взрослого, 240 евро на ребенка).

Общая формула расчета прожиточного пособия выглядит следующим образом: сумма пособия = прожиточный минимум + расходы на оплату жилья (с учетом социально обоснованной нормы и предельной ставки расходов на оплату жилья) – доход.

„В данном случае размер прожиточного пособия рассчитывают следующим образом: прожиточный минимум 200 евро + расходы на жилье 170 евро – 495 евро пенсии = –125 евро. Это означает, что доход человека на 125 евро выше прожиточного минимума, и он не имеет права на получение пособия, – говорит Бешкина. – Город Таллинн неоднократно обращался и к министру социальной защиты, и в социальную комиссии Рийгикогу с просьбой регулярно пересматривать предел прожиточного минимума, учитывая рост индекса потребительских цен. К сожалению, государство повышает прожиточный минимум не системно, ситуативно“.

Она добавляет, что, по данным Департамента статистики, рост цен на базовые продукты питания за год составил в среднем 20–40 процентов.

„На сегодняшний день закрыть базовые потребности в виде еды, лекарств, одежды, расходов на связь и транспорт на 200 евро в месяц в Эстонии практически невозможно. Мы надеемся, что действующее правительство учтет это при составлении бюджета на следующий год и заложит повышение предела прожиточного минимума“, – отмечает Бешкина.

Пособие, зависящее от дохода

У жителей Таллинна есть также возможность получить пособие, зависящее от дохода, критерии которого более гибкие.

Его можно получить с учетом разных обстоятельств: в основном на поддержание и восстановление здоровья, для приобретения вспомогательных средств, при несчастных случаях и других чрезвычайных происшествиях.

При назначении пособия исходят из расчетного порога дохода, т. е. той денежной суммы, которая должна остаться у человека или семьи после покрытия расходов на жилье.

Размер расчетного порога дохода – 300 евро на каждого члена семьи (например, 600 евро для семьи из двух человек, 900 евро для семьи из трех человек и т. д.). Если у семьи остается меньше денег, чем нужно для покрытия обоснованных расходов, ходатайство будет удовлетворено в пределах недостающей суммы и годового лимита (250 евро на взрослого и 350 евро на ребенка в год).

„В данной ситуации после покрытия расходов на жилье у пенсионера сверх предельной ставки дохода остается: 495–170=325 евро. В общем случае это означает, что он не имеет права на получение данной компенсации“, – говорит Бешкина.

Она добавляет, что в 2023 году форма заявления действительно была изменена. Теперь обе формы ходатайства о прожиточном пособии и пособии, связанном с уровнем дохода, объединены в одну – и при необходимости можно сразу подать единое заявление.

„Расходы на телевидение, интернет и т. д. никогда не включались в сумму расходов на оплату жилья, которая учитывается при выплате пособий. Никаких изменений в этом отношении не произошло, – уверяет Бешкина. – С апреля этого года в основе расчета пособия, связанного с уровнем дохода, лежат новые критерии. При расчете исходят из предельной ставки дохода и обоснованных расходов на жилье. Ранее использовалась только предельная ставка дохода. Это означает, что новая система в большей степени ориентирована на реальные потребности“.

В общем случае условие для получения пособия – после покрытия расходов на жилье и обоснованных расходов (например, на лекарства) на жизнь остается менее 300 евро в месяц на человека.

Сложная ситуация

„Мы понимаем, что экономическая ситуация в стране сложная и затрагивает многих людей, – говорит Бешкина. – Соцработник принимает решение об оказании социальной помощи, основываясь на действующих законодательных и нормативных актах, а также на потребности человека в помощи. Принимая решение о назначении пособий, соцработник руководствуется правилами, установленными в государстве и в городе, а также действующими предельными ставками. Со стороны невозможно полноценно оценить, каковы были расходы данного пожилого человека, можно ли их отнести к необходимым и достаточно ли оснований для того, чтобы вынести специальное решение об оказании ему помощи. Все обстоятельства может оценить и обосновать только специалист отдела соцобеспечения. Чтобы выяснить, получение какой помощи обосновано и возможно в данном случае, рекомендуем обратиться в отдел соцобеспечения районной управы по месту жительства“.

Другие виды помощи

Надбавка к пенсии. Выплачивают раз в год (т. н. пособие по случаю дня рождения) в размере 175 евро. Этому универсальному пособию сопутствуют различные льготы.

Продовольственная помощь. Начиная с апреля 2023 года люди, оказавшиеся в уязвимом экономическом положении, четыре раза в год получают продуктовую карточку Rimi. Ежеквартально на карточку начисляют 30 евро на человека. Эту сумму следует использовать в течение квартала. С помощью продуктовой карточки можно приобретать продукты питания и товары первой необходимости.

Право на получение этой карточки есть у тех, кто в течение периода, установленного Министерством социальных дел, получал прожиточное пособие, пособия, связанные с уровнем дохода, или пособия местных самоуправлений для компенсации стоимости конкретной услуги.

Продуктовая помощь. Таллинн в сотрудничестве с Эстонским продуктовым банком оказывает помощь нуждающимся. Целевая группа – человек (или семья), находящийся в экономически уязвимом положении, если его потребность в помощи была определена соцработником местного самоуправления. Продукты можно получать в том месяце, когда проводят оценку потребности в помощи, и в течение трех последующих месяцев. Если поддержка нужна и дальше, соцработник проводит повторную оценку ситуации.

Суповая кухня. В суповой кухне JK Tavern, расположенной в Ласнамяэ по адресу Паэ, 19/1, можно поесть на месте и взять суп с собой. Горячее питание (0,5 л супа и 100 г хлеба) в суповой кухне можно получать ежедневно с 12:00 до 15:00.

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