Соцотдел отказался помогать пенсионеру: „495 евро – это большая пенсия!“

Мужчина отмечает, что он – одинокий пенсионер, жену, мать, отца, тестя, тещу и всех остальных родственников он уже похоронил.

„Моя дочь живёт в России, – отмечает он. – Зарплата учителя 25 000 рублей, помогать мне она не может. А я 26 лет отработал на БСРЗ, в итоге моя пенсия – всего 495 евро. На коммуналку – квартплата и электричество – уходит 150–170 евро в месяц. А еще ведь ТВ и телефон… Раньше мне частично компенсировали расходы за квартиру и лекарства, а с мая перестали. Май, июнь, июль, август – ничего не платят, никак не помогают… Я так понял, что у них там изменилась форма ходатайства, больше нельзя вписывать в графу „коммунальные“ расходы на ТВ и телефон, и за счет этого, по их мнению, у меня остается слишком много денег на жизнь. „У вас – слишком большая пенсия!“ – сказали они мне“.

Анатолий Анатольевич добавляет, что в прошлом году ему давали также продуктовую помощь от ЕС – два раза по ящику еды.

„В этом году мне выдали в мае карточку на 30 евро – и все, больше никак продуктами не помогают“, – сетует пожилой мужчина.

Что же делать пенсионеру, если его расходы на еду и лекарства в свете растущих цен, по мнению соцотдела, велики, и в помощи ему отказывают?

Прожиточное пособие „Таллинн предлагает людям с низким доходом ряд пособий и услуг, чтобы помочь им справляться с повседневными задачами, – комментирует ситуацию вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина. – Это, например, надбавка к пенсии, прожиточное пособие и пособия, зависящие от дохода“. Если человеку (или семье) после оплаты коммунальных расходов не хватает средств на жизнь, у него есть право подать заявление о получении государственного прожиточного пособия, которое выплачивает самоуправление по месту жительства. Прожиточное пособие должно обеспечивать наличие минимальных средств для покрытия расходов на питание, лекарства, одежду, оплату жилья и т. п. Право на него есть у людей или семей, чей ежемесячный чистый доход после оплаты расходов на жилье – ниже порога прожиточного минимума, то есть менее 200 евро в месяц на первого или единственного взрослого в семье (160 евро на каждого следующего взрослого, 240 евро на ребенка). Общая формула расчета прожиточного пособия выглядит следующим образом: сумма пособия = прожиточный минимум + расходы на оплату жилья (с учетом социально обоснованной нормы и предельной ставки расходов на оплату жилья) – доход. „В данном случае размер прожиточного пособия рассчитывают следующим образом: прожиточный минимум 200 евро + расходы на жилье 170 евро – 495 евро пенсии = –125 евро. Это означает, что доход человека на 125 евро выше прожиточного минимума, и он не имеет права на получение пособия, – говорит Бешкина. – Город Таллинн неоднократно обращался и к министру социальной защиты, и в социальную комиссии Рийгикогу с просьбой регулярно пересматривать предел прожиточного минимума, учитывая рост индекса потребительских цен. К сожалению, государство повышает прожиточный минимум не системно, ситуативно“. Она добавляет, что, по данным Департамента статистики, рост цен на базовые продукты питания за год составил в среднем 20–40 процентов. „На сегодняшний день закрыть базовые потребности в виде еды, лекарств, одежды, расходов на связь и транспорт на 200 евро в месяц в Эстонии практически невозможно. Мы надеемся, что действующее правительство учтет это при составлении бюджета на следующий год и заложит повышение предела прожиточного минимума“, – отмечает Бешкина.

Пособие, зависящее от дохода

У жителей Таллинна есть также возможность получить пособие, зависящее от дохода, критерии которого более гибкие.

Его можно получить с учетом разных обстоятельств: в основном на поддержание и восстановление здоровья, для приобретения вспомогательных средств, при несчастных случаях и других чрезвычайных происшествиях.

При назначении пособия исходят из расчетного порога дохода, т. е. той денежной суммы, которая должна остаться у человека или семьи после покрытия расходов на жилье.