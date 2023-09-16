Соцотдел отказался помогать пенсионеру: „495 евро – это большая пенсия!“(85)
В редакцию „МК-Эстонии“ обратился пенсионер из Таллинна, который жалуется, что ему катастрофически не хватает на жизнь, но соцотдел по месту жительства не хочет ему помогать. „У меня пенсия – 495 евро в месяц, – говорит Анатолий Анатольевич (73). – За коммуналку, ТВ и телефон уходит 250–260 евро в месяц. На еду и лекарства остается чуть более 200 евро. Раньше в соцотделе мне компенсировали расходы на лекарства и давали продукты, а в этом году с мая – отказ. Говорят, у меня слишком большая пенсия, чтобы мне помогать!“ Какие пособия положены жителям столицы от города, разбиралась „МК-Эстония“.
Мужчина отмечает, что он – одинокий пенсионер, жену, мать, отца, тестя, тещу и всех остальных родственников он уже похоронил.
„Моя дочь живёт в России, – отмечает он. – Зарплата учителя 25 000 рублей, помогать мне она не может. А я 26 лет отработал на БСРЗ, в итоге моя пенсия – всего 495 евро. На коммуналку – квартплата и электричество – уходит 150–170 евро в месяц. А еще ведь ТВ и телефон… Раньше мне частично компенсировали расходы за квартиру и лекарства, а с мая перестали. Май, июнь, июль, август – ничего не платят, никак не помогают… Я так понял, что у них там изменилась форма ходатайства, больше нельзя вписывать в графу „коммунальные“ расходы на ТВ и телефон, и за счет этого, по их мнению, у меня остается слишком много денег на жизнь. „У вас – слишком большая пенсия!“ – сказали они мне“.
Анатолий Анатольевич добавляет, что в прошлом году ему давали также продуктовую помощь от ЕС – два раза по ящику еды.
„В этом году мне выдали в мае карточку на 30 евро – и все, больше никак продуктами не помогают“, – сетует пожилой мужчина.
Что же делать пенсионеру, если его расходы на еду и лекарства в свете растущих цен, по мнению соцотдела, велики, и в помощи ему отказывают?
Пособие, зависящее от дохода
У жителей Таллинна есть также возможность получить пособие, зависящее от дохода, критерии которого более гибкие.
Его можно получить с учетом разных обстоятельств: в основном на поддержание и восстановление здоровья, для приобретения вспомогательных средств, при несчастных случаях и других чрезвычайных происшествиях.
При назначении пособия исходят из расчетного порога дохода, т. е. той денежной суммы, которая должна остаться у человека или семьи после покрытия расходов на жилье.
Размер расчетного порога дохода – 300 евро на каждого члена семьи (например, 600 евро для семьи из двух человек, 900 евро для семьи из трех человек и т. д.). Если у семьи остается меньше денег, чем нужно для покрытия обоснованных расходов, ходатайство будет удовлетворено в пределах недостающей суммы и годового лимита (250 евро на взрослого и 350 евро на ребенка в год).
„В данной ситуации после покрытия расходов на жилье у пенсионера сверх предельной ставки дохода остается: 495–170=325 евро. В общем случае это означает, что он не имеет права на получение данной компенсации“, – говорит Бешкина.
Она добавляет, что в 2023 году форма заявления действительно была изменена. Теперь обе формы ходатайства о прожиточном пособии и пособии, связанном с уровнем дохода, объединены в одну – и при необходимости можно сразу подать единое заявление.
„Расходы на телевидение, интернет и т. д. никогда не включались в сумму расходов на оплату жилья, которая учитывается при выплате пособий. Никаких изменений в этом отношении не произошло, – уверяет Бешкина. – С апреля этого года в основе расчета пособия, связанного с уровнем дохода, лежат новые критерии. При расчете исходят из предельной ставки дохода и обоснованных расходов на жилье. Ранее использовалась только предельная ставка дохода. Это означает, что новая система в большей степени ориентирована на реальные потребности“.
В общем случае условие для получения пособия – после покрытия расходов на жилье и обоснованных расходов (например, на лекарства) на жизнь остается менее 300 евро в месяц на человека.
Сложная ситуация
„Мы понимаем, что экономическая ситуация в стране сложная и затрагивает многих людей, – говорит Бешкина. – Соцработник принимает решение об оказании социальной помощи, основываясь на действующих законодательных и нормативных актах, а также на потребности человека в помощи. Принимая решение о назначении пособий, соцработник руководствуется правилами, установленными в государстве и в городе, а также действующими предельными ставками. Со стороны невозможно полноценно оценить, каковы были расходы данного пожилого человека, можно ли их отнести к необходимым и достаточно ли оснований для того, чтобы вынести специальное решение об оказании ему помощи. Все обстоятельства может оценить и обосновать только специалист отдела соцобеспечения. Чтобы выяснить, получение какой помощи обосновано и возможно в данном случае, рекомендуем обратиться в отдел соцобеспечения районной управы по месту жительства“.