Руководитель пищевого предприятия: экономический спад и сокращения не уменьшили нехватку рабочей силы

„Я не вижу, чтобы при таком уровне безработицы можно было решить значительную нехватку рабочей силы в промышленности, хотя, по данным Департамента статистики, во втором квартале по инициативе работодателей из предприятий, учреждений и организаций в Эстонии было уволено более 6000 человек“, - сказал Лоова. В настоящее время на рынке труда вакансий почти вдвое больше, чем сокращенных во втором квартале.

По словам Лоова, даже те предприятия, объем производства и экспорт товаров которых снижается, стараются удержать сотрудников на зарплате, поскольку после стабилизации экономической ситуации брать новых сотрудников взамен прежних будет просто неоткуда.

„Именно поэтому компания Nõo Lihatööstus взяла четкий курс на автоматизацию рабочих процессов, что повышает эффективность и снижает затраты, а также позволяет производить продукцию с хорошим соотношением цены и качества. Если человеческих рук не хватает, больше работы придется выполнять машинам“, - добавил Лоова. Например, в прошлом году в новые линии упаковки, нарезки и производства было инвестировано почти 2 миллиона евро.

Обязательным условием автоматизации, однако, является увеличение объемов производства, чтобы инвестиции смогли окупиться. „Государство предлагает предприятиям инвестиционную поддержку для автоматизации рабочих процессов, но условием получения такой поддержки является создание новых рабочих мест. Такое требование переворачивает с ног на голову саму идею автоматизации и никак не делает производственный процесс более эффективным“, - отметил Лоова.

По словам Лоова, Nõo Lihatööstus продолжает делать ставку на инновации, предлагая новые продукты с более высокой добавленной стоимостью и осуществляя экономическую оптимизацию ассортимента.

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