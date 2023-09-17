Искусственный интеллект набирает силу: на телеканалах ETV и ETV2 теперь появятся автоматические субтитры

С целью повышения доступности и, в частности, создания дополнительных возможностей для слабослышащих людей, с осени этого года на всех программах ETV и ETV2 на эстонском языке будут отображаться автоматические субтитры, генерируемые искусственным интеллектом. В основе автоматических субтитров лежит технология Kiirkirjutaja, созданная Таллиннским техническим университетом (ТТУ).

Эстонское национальное телерадиовещание (ERR) впервые ввело автоматическое субтитрование с 1 марта 2022 г. На первом этапе проекта автоматические субтитры можно было выбирать для самых актуальных эфирных программ.

За последние полтора года ERR создал возможности для более широкого использования автоматических субтитров, и отныне субтитры будут поддерживать все программы на эстонском языке, включая прямые эфиры (например, „Terevisioon“, „Ringvaade“, „Esimene stuudio“ и др.), а также прямые трансляции и записанные программы (например, „OP“, „Maahommik“, „Õnne 13“ и др.).

Субтитры для слабослышащих могут быть выбраны человеком с помощью пульта дистанционного управления телевизором и находятся в списке субтитров для слабослышащих. Автоматические субтитры предоставляются в качестве стандартной опции не для всех зрителей.

Автосубтитры показываются только на телевидении, их нельзя добавить в режиме онлайн. Однако в будущем ERR хотела бы сделать возможным добавление субтитров в интернете. Выбранные автоматические субтитры будут появляться на экране одновременно с речью. В отличие от обычных субтитров, машинные субтитры не редактируются человеком и поэтому могут содержать неточности в тексте.

По сравнению с первоначальным внедрением автоматических субтитров, технологию серьезно улучшили, количество ошибок в тексте уменьшилось.

В связи с большим объемом всей программы на эстонском языке возможны технические сбои в отображении автоматических субтитров, систему в ERR постоянно дорабатывают.