Обратная сторона медали: урожайный грибной год привел к росту числа отравлений
В этом году на информационную линию по вопросам отравлений 16662 уже поступило более ста звонков, связанных с отравлением грибами. Обычно в сентябре количество звонков не достигает столь высокого уровня.
По словам Маре Одер, руководителя Информационного центра по вопросам отравлений, такое увеличение количества звонков связано с исключительно урожайным грибным годом, а также с ростом осведомленности населения о том, где можно получить помощь - все больше людей знает об инфотелефоне 16662.
„Последний раз леса были настолько полны грибов в 2020 году, когда на инфолинию по отравлениям поступило 103 звонка об отравлении грибами. Третий грибной сезон этого года в период зимних каникул еще впереди, поэтому, глядя на статистику этого года, уже можно ожидать достижения рекорда по количеству обращений. Причиной увеличения количества звонков по поводу отравлений, помимо богатого выбора грибов, является повышение осведомленности - люди все чаще вспоминают, что в случае отравления или подозрения на отравление первым делом следует позвонить на инфолинию по вопросам отравлений 16662, а не в отделение неотложной помощи или семейному врачу“, — сказала Одер.
Больше всего звонков по поводу отравлений грибами поступило в Харьюмаа, меньше всего – в Хийумаа, Ляэнемаа и Вырумаа. Например, бывали случаи, когда дети, играя на улице, клали в рот неизвестные грибы или случаи, когда во время прогулки по лесу ядовитые грибы принимались за съедобные - вместо сыроежки был сорвана белая поганка или вместо опят были собраны галерины. Также нередки ситуации, когда в гостях были съедены неизвестные грибы или вместе с грибами употреблен алкоголь, здесь важно помнить, что некоторые съедобные грибы при взаимодействии с алкоголем становятся ядовитыми.
„Нам часто звонят по поводу случаев, когда в гостях были съедены блюда с грибами, происхождение которых не было уточнено у хозяев. Например, нам позвонила семья, которая ела в гостях маленькие белые грибы, которые они не собирали. На следующий день у них был диарея, температура и тошнота. Прежде чем есть блюда с грибами, нужно всегда убедиться, откуда они и к какому виду грибов они принадлежат“, - сказала Одер.
Он добавила, что на самом деле все отравления грибами можно предотвратить, если соблюдать несколько простых правил. „Самое главное — собирать только те грибы, которые вы действительно знаете и вам точно известно, что это не ядовитый гриб. Если есть хоть малейшее сомнение относительно вида гриба, его нужно оставить в лесу, потому что позже отказаться от гриба будет все сложнее“, - пояснила Одер и добавила, что для идентификации грибов не стоит полагаться на разнообразные тематические группы в социальных сетях. Также важно чистить грибы сразу же в день сбора и помнить, что грибную пищу нельзя разогревать, поскольку такая пища раздражает пищеварительный тракт. Грибы также нельзя давать детям в возрасте до двух лет, потому что они не могут их переварить и у них может начаться рвота.
Отравление грибами обычно начинается с рвоты. В зависимости от типа съеденных грибов жалобы могут также включать тошноту, боли в животе и диарею. „Если симптомы появляются в течение трех часов, то обычно оказывается, что был съеден гриб, который раздражает пищеварительный тракт, но не вызывает опасного для жизни отравления. Однако если симптомы появляются с опозданием, то есть через шесть и более часов после еды, можно заподозрить опасный для жизни гриб“, - сказала Одер.
В случае отравления или подозрения на отравление постарайтесь идентифицировать гриб и позвонить по номеру информации об отравлении 16662. На основании установленного вида съеденного гриба или симптомов дежурная медсестра круглосуточной инфолинии оценит серьезность ситуации и поделится инструкциями для оказания первой помощи.
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