Обратная сторона медали: урожайный грибной год привел к росту числа отравлений

По словам Маре Одер, руководителя Информационного центра по вопросам отравлений, такое увеличение количества звонков связано с исключительно урожайным грибным годом, а также с ростом осведомленности населения о том, где можно получить помощь - все больше людей знает об инфотелефоне 16662.

„Последний раз леса были настолько полны грибов в 2020 году, когда на инфолинию по отравлениям поступило 103 звонка об отравлении грибами. Третий грибной сезон этого года в период зимних каникул еще впереди, поэтому, глядя на статистику этого года, уже можно ожидать достижения рекорда по количеству обращений. Причиной увеличения количества звонков по поводу отравлений, помимо богатого выбора грибов, является повышение осведомленности - люди все чаще вспоминают, что в случае отравления или подозрения на отравление первым делом следует позвонить на инфолинию по вопросам отравлений 16662, а не в отделение неотложной помощи или семейному врачу“, — сказала Одер.

Больше всего звонков по поводу отравлений грибами поступило в Харьюмаа, меньше всего – в Хийумаа, Ляэнемаа и Вырумаа. Например, бывали случаи, когда дети, играя на улице, клали в рот неизвестные грибы или случаи, когда во время прогулки по лесу ядовитые грибы принимались за съедобные - вместо сыроежки был сорвана белая поганка или вместо опят были собраны галерины. Также нередки ситуации, когда в гостях были съедены неизвестные грибы или вместе с грибами употреблен алкоголь, здесь важно помнить, что некоторые съедобные грибы при взаимодействии с алкоголем становятся ядовитыми.

„Нам часто звонят по поводу случаев, когда в гостях были съедены блюда с грибами, происхождение которых не было уточнено у хозяев. Например, нам позвонила семья, которая ела в гостях маленькие белые грибы, которые они не собирали. На следующий день у них был диарея, температура и тошнота. Прежде чем есть блюда с грибами, нужно всегда убедиться, откуда они и к какому виду грибов они принадлежат“, - сказала Одер.