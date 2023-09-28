Вне запрета: э-сигареты со вкусовыми добавками в свободном доступе(2)
О вреде курения сигарет и об их неприятных последствиях уже давно всем известно. Из-за этих факторов большое количество людей, в том числе и молодежь, стали предпочитать электронные сигареты, ведь их богатый выбор вкусов способен удовлетворить любые предпочтения современного клиента. Но есть один весомый момент, ведь с 2019 года продажа э-сигарет с ароматизаторами и вкусовыми добавками на территории Эстонии запрещена. Почему же мы все еще можем встретить их почти у каждого второго курильщика Эстонии? В материале RusDelfi.
„Идут на свой страх и риск, приобретая „паленую“ продукцию“
Для начала стоит разобраться, где можно приобрести эту столь манящую людей контрабанду. Проведя небольшой опрос курящих, без всякий трудностей можно купить запрещенные „электронки“ в социальных сетях, на так называемых market place, в группах „куплю/продам“ в телеграмме или snap.
Важно учитывать, что вкусовые смеси несут вред здоровью, включая жизненно важные органы, клетки и кровеносные сосуды, а жидкости непонятного происхождения представляют еще большую опасность для курильщиков. К примеру, поддельные электронные сигареты и вэйпы используют ненадежные материалы - дешевый пластик и т.д. Использование такой непроверенной безакцизной продукции может привести не только к сильному отравлению, но и к травмам и ожогам, вследствии частых взрывов таких „электронок“.
Александр уже несколько лет, как перешел с обычных сигарет на „вкусные“ электронные. Сначала он приобретал одноразовые электронки в табачных магазинах или на заправках, но в скором времени переключился на подобного рода группы в соцсетях. Одной из причин такой альтернативы Александр считает выигрыш в цене. „На заправке э-сигарета стоит почти в 7 евро, ее хватает на 600-700 затяжек, что для заядлого парильщика крайне мало. Мне хватает всего лишь на день, - рассказывает мужчина. - В тоже время, с рук можно купить сигарету на 10000 затяжек за 20-25 евро, таким образом, нетрудные математические подсчеты показывают, что получится экономней“.
Также нелегальные продавцы ставят небольшую наценку, часто делая оптовые предложения со скидкой. Кроме этого, такие поставщики чаще всего работают круглосуточно и предлагают доставку в любую часть города, вплоть до дверей дома. Так сказать, своего рода клиентоориентированный подход.
Но главной причиной служит все же сам вкус, так как, по словам Александра, „больше играет желание покурить что-то фруктовое, ягодное или другие интересные сочетания, нежели обыденный ментол и табак“. Поэтому он, как и многие другие, на свой страх и риск приобретают „паленую“ продукцию, руководствуясь тем, что если уж вредить здоровью, то хотя бы обманчиво вкусно.
Как „вкусные“ э-сигареты попадают в страну?
В основном ввоз происходит из соседних европейских стран, так как с ними таможенный контроль, как правило, не осуществляется. Из-за того, что внутреннюю границу в шенгенской зоне можно пересечь в любое время и в любом желаемом месте, трудностей с перевозом запрещенного товара не возникает.
Если с европейской продукцией все довольно понятно, то наличие в продаже больших партий э-сигарет из стран из-за пределов шенгенской зоны определено смущает. Многие так называемые продавцы используют услуги международных почтовых отправлений или перевозок, тщательно скрывая, запаковывая и пряча такой товар разными способами.
Несмотря на то, что Налогово-таможенный департамент Эстонии указывает, что за перевозку запрещенных товаров через границу грозит штраф до 3200 евро, арест или даже тюремное заключение, многих это не пугает, и „предприниматели“ умудряются вести незаконный успешный бизнес на территории нашей страны.
Предложения в правительство
Государству стоит серьезно задуматься над тем чтобы законы в Эстонии действительно соблюдались. Возможно, стоит сделать так, чтобы пограничные пункты и таможенный контроль чаще устраивали проверки и досмотр водителей, пассажиров, таким образом, ввоз контрабанды станет труднее и опаснее.
Также стоит отслеживать группы в соцсетях, где можно приобрести э-сигареты, выходить на связь с такими недобросовестными „бизнесменами“ и наказывать их. Вероятно, представителям закона нужно сотрудничать с администраторами этих групп „куплю/продам“ для поиска правонарушителей и недопустимости постов о продаже „электронок“ со вкусовыми добавками.
Но не стоит ограничиваться надеждами лишь на государство, в первую очередь, мы сами должны приложить серьезные усилия, чтобы предотвратить нарушения и ограничить возможность приобретения контрабанды. Ведь будущее начинается с нас самих.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас вFacebook,Telegram,Instagram и даже вTikTok.