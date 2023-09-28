Вне запрета: э-сигареты со вкусовыми добавками в свободном доступе

Текст подготовлен в рамках совместного проекта Delfi Meedia AS, Балтийского центра развития СМИ, а также редакций Chayka.lv (Даугавпилс) и „Нарвской газеты“.

„Идут на свой страх и риск, приобретая „паленую“ продукцию“

Для начала стоит разобраться, где можно приобрести эту столь манящую людей контрабанду. Проведя небольшой опрос курящих, без всякий трудностей можно купить запрещенные „электронки“ в социальных сетях, на так называемых market place, в группах „куплю/продам“ в телеграмме или snap.

Важно учитывать, что вкусовые смеси несут вред здоровью, включая жизненно важные органы, клетки и кровеносные сосуды, а жидкости непонятного происхождения представляют еще большую опасность для курильщиков. К примеру, поддельные электронные сигареты и вэйпы используют ненадежные материалы - дешевый пластик и т.д. Использование такой непроверенной безакцизной продукции может привести не только к сильному отравлению, но и к травмам и ожогам, вследствии частых взрывов таких „электронок“.

Александр уже несколько лет, как перешел с обычных сигарет на „вкусные“ электронные. Сначала он приобретал одноразовые электронки в табачных магазинах или на заправках, но в скором времени переключился на подобного рода группы в соцсетях. Одной из причин такой альтернативы Александр считает выигрыш в цене. „На заправке э-сигарета стоит почти в 7 евро, ее хватает на 600-700 затяжек, что для заядлого парильщика крайне мало. Мне хватает всего лишь на день, - рассказывает мужчина. - В тоже время, с рук можно купить сигарету на 10000 затяжек за 20-25 евро, таким образом, нетрудные математические подсчеты показывают, что получится экономней“.

Также нелегальные продавцы ставят небольшую наценку, часто делая оптовые предложения со скидкой. Кроме этого, такие поставщики чаще всего работают круглосуточно и предлагают доставку в любую часть города, вплоть до дверей дома. Так сказать, своего рода клиентоориентированный подход.