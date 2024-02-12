Марафонец-рекордсмен Киптум погиб в автокатастрофе

Министр спорта Кении Абабу Намвамба написал в соцсети X (бывший Twitter), что страна „потеряла особенную жемчужину“. Соболезнования в связи с гибелью Киптума также выразили организаторы Лондонского и Бостонского марафонов.

Киптум должен был принять участие в марафоне в Роттердаме 14 апреля 2023 года. Кроме того, он был включен в состав сборной Кении на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

8 октября 2023 года Келвин Киптум установил новый мировой рекорд в беге на марафонскую дистанцию, пробежав в Чикаго 42 километра и 195 метров за 2 часа и 35 секунд. Предыдущий мировой рекорд установил соотечественник Киптума Элиуд Кипчоге, показав в 2022 году на Берлинском марафоне результат в 2 часа, 1 минуту и 9 секунд.

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