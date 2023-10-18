Самые громкие скандалы в мире спорта

События, послужившие поводом для грандиозного скандала, потрясшего мир „Формулы-1“, произошли на Гран-при Сингапура 2008 года. На 14-ом кругу этой гонки врезался в стену Нельсон Пике-младший. Ни он, ни другие пилоты в результате аварии не пострадали. Что тут особенного, спросите вы? Ведь эти соревнования немыслимы без происшествий подобного рода. Люди, собственно, только ради них и смотрят автогонки. Дело в том, что через год Пике лишился места в команде „Рено“ и решил поведать общественности, как его попросили специально разбить машину, чтобы обеспечить условия для победы партнеру – Фернандо Алонсо. Заново взглянув на события того Гран-при, как эксперты, так и обычные любители автогонок действительно разглядели скрытые ранее смыслы. Авария произошла на единственном участке трассы, происшествие на котором гарантированно приводило к приостановке гонки. Телеметрия движения болида Пике поведала о том, что гонщик давил на газ даже после того как случился занос задней части его машины. Наконец, больше всего от данной аварии выиграл никто иной как Фернандо Алонсо, который переместился с 15 позиции на первую и в конечном итоге победил.