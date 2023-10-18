Самые громкие скандалы в мире спорта(1)
В большом спорте ставки крайне высоки. Ради побед спортсмены порой готовы на все.
1. Лошадиный допинг на Олимпиаде
Борьбе с допингом на Олимпийских играх уделяется огромное внимание. При этом в соревнованиях по конному спорту участвуют два вида живых существ. Homo sapiens, как положено, проверяются на наличие запрещенных веществ, так почему же не подвергать той же самой процедуре Equus ferus caballus или, гораздо проще говоря, лошадей? Предложение кажется нелепым и даже абсурдным, однако животные действительно сдают телесные жидкости для соответствующего анализа. Более того, в 2008 году, во время Олимпийских игр в Пекине, четыре лошади сдали положительный тест на капсаицин. Это вполне обычный медицинский препарат – алкалоид, использующийся при лечении незначительных травм. Однако он обладает стимулирующим действием, поэтому его применение на олимпийских играх было запрещено. Норвежец Тони Андре Хансен, выступавший на уличенной в употреблении допинга лошади по кличке Камиро, был лишен бронзовой медали в соревнованиях по конкуру, дисквалифицирован на 4.5 месяца и приговорен к выплате штрафа в размере 3000 швейцарских франков.
2. Паралимпийская сборная Испании по баскетболу
В число основных принципов олимпийского движения входят единство и спортивное благородство. Однако желание заполучить медаль иногда оказывается сильнее памяти об этих идеалах, в результате чего история соревнований регулярно пополняется абсурдными прецедентами. Паралимпиады были придуманы для того, чтобы дать возможность состязаться людям, не способным конкурировать со здоровыми спортсменами. Но их участники должны соответствовать заранее обговоренным условиям. К примеру, на играх 2000 года в Сиднее были устроены соревнования для людей с ограниченными интеллектуальными способностями. Критерием отбора служили недостаточные когнитивные функции и навыки, явные трудности в общении и уходе за собой, а также показатель IQ менее 75. То есть одним из обязательных условий была умственная отсталость. С самого начала турнира стало очевидно, что сборная Испании по баскетболу на голову превосходит всех соперников. Она никому не оставляла шансов на площадке. Причина вскрылась довольно быстро: дополнительная проверка установила, что лишь двое из двенадцати игроков имели требующийся показатель IQ. Испанцы получили заслуженную дисквалификацию, а соревнования для людей с ограниченными интеллектуальными способностями были навсегда исключены из программы паралимпийских игр.
3. Рози Руис
Рози Руис прославилась как самая хитрая в истории участница соревнований по марафону. Она, пусть и ненадолго, обманула организаторов двух престижнейших забегов на эту дистанцию. Американка кубинского происхождения работала обычной секретаршей, но в 1979 году заняла двенадцатое место в Нью-Йорке, а через год стала победительницей Бостонского марафона, улучшив собственный рекорд сразу на 20 минут. К слову, это был третий результат в истории для представительниц слабого пола. Однако слава Рози Руис длилась недолго. И участники соревнования, и его зрители стали заявлять, что не видели эту женщину на дистанции. Также огромные подозрения вызвала совершенно нехарактерная для марафона физическая свежесть победительницы на финише. Затем несколько человек показали, что во время проведения забега Руис ехала вместе с ними в метро. По их словам, „бегунья“ сошла на станции, выход из которой находился всего в паре сотен метров от финиша. Последовавшее расследование пришло к выводу, что Рози действительно добралась до цели в вагоне подземки. Её имя было вычеркнуто из протоколов обоих соревнований.
4. Рука бога
Диего Марадона скончался в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет, и его смерть стала потрясением для всего футбольного мира. Атакующий полузащитник считается одним из величайших игроков в истории этого вида спорта, но, видимо, он прекрасно понимал, что его выдающегося таланта может не хватить для победы в конкретном матче. Самым неоднозначным эпизодом карьеры Марадоны стал гол, забитый в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года в ворота сборной Англии. Аргентинец, рост которого составлял всего 165 сантиметров, не сумел дотянуться до зависшего над штрафной мяча головой, поэтому подключил руку. Неуловимое движение помогло переправить игровой снаряд в ворота соперника. Тунисский судья обмана не заметил, а системы VAR в те времена не существовало в помине. Марадона как ни в чем ни бывало побежал праздновать свой успех, а когда его впоследствии спросили, не было ли в том эпизоде игры верхней конечностью, ответил, что если кто и приложил руку к мячу, то сам бог.
5. Кальчополи
Кальчополи – это громкий скандал, в который были вовлечены ведущие команды итальянской Серии А. В 2006 году полиция страны опубликовала записи перехватов телефонных переговоров между представителями клубов и судьями, обслуживавшими матчи чемпионата. Расшифровка показала, что денежное вознаграждение за обеспечение требующегося результата арбитрам предлагало руководство „Ювентуса“. Это до глубины души потрясло всю футбольную общественность. Затем выяснилось, что покупал судейскую благосклонность не только клуб из Турина, но и его конкуренты: „Милан“, „Фиорентина“, „Лацио“, „Интер“ и „Реджина“. Несколько наиболее пронырливых деятелей сели за решетку, а „Ювентус“ на два года отправился улучшать спортивную карму в Серию B.
6. Борис Онищенко
Современное пятиборье включает в себя соревнования в фехтовании, плавании, конкуру, бегу и стрельбе. На Олимпийских играх 1976 года в Монреале советский спортсмен Борис Онищенко считался одним из фаворитов турнира. Это был опытный шпажист, который в течение многих лет не оставлял шансов соперникам в своей излюбленной дисциплине. Возможно, он поверг бы всех и на этих соревнованиях, но в какой-то момент члены британской команды заметили, что Онищенко получает очки буквально из воздуха. В поединке с Адрианом Паркером, лампочка, сигнализирующая о нанесенном уколе, в одном случае загорелась в тот момент, когда острие шпаги советского спортсмена находилось в 15 сантиметрах от груди противника. Оружие было изъято и подверглось технической экспертизе. В результате внутри рукоятки была найдена кнопка, нажатие на которую включало ту самую лампочку, свидетельствующую о нанесенном ударе. Госкомспорт СССР пожизненно дисквалифицировал Онищенко. Позже его лишили всех званий и наград, и даже исключили из КПСС.
7. Бладгейт
Бладгейт считается одним из самых громких скандалов в регби за всю историю этого вида спорта. Он приключился весной 2009 года в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов, в котором встречались „Арлекины“ (Англия) и „Ленстер“ (Ирландия). Матч подходил к концу, и первая из названных команд проигрывала 5:6. Пытаясь вырвать-таки победу, её тренерский штаб решил выпустить на поле замененного ранее новозеландца Ника Эванса. Чтобы получить возможность сделать это, англичане инсценировали травму другого своего игрока, Тома Уильямса. Врач „Арлекинов“ выбежал на поле к изображающему смертельные муки спортсмену, достал пузырек с кровью и полил этой жидкостью „пострадавшего“. К несчастью для мошенников, хитрый трюк не остался незамеченным для всевидящих телевизионных камер. Впоследствии выяснилось, что в предыдущих матчах этот прием использовался англичанами как минимум четырежды. Главный тренер был отстранен от профессии на три года, врач на два, а клуб выплатил штраф в размере 260 тысяч фунтов стерлингов.
8. Крашгейт
События, послужившие поводом для грандиозного скандала, потрясшего мир „Формулы-1“, произошли на Гран-при Сингапура 2008 года. На 14-ом кругу этой гонки врезался в стену Нельсон Пике-младший. Ни он, ни другие пилоты в результате аварии не пострадали. Что тут особенного, спросите вы? Ведь эти соревнования немыслимы без происшествий подобного рода. Люди, собственно, только ради них и смотрят автогонки. Дело в том, что через год Пике лишился места в команде „Рено“ и решил поведать общественности, как его попросили специально разбить машину, чтобы обеспечить условия для победы партнеру – Фернандо Алонсо. Заново взглянув на события того Гран-при, как эксперты, так и обычные любители автогонок действительно разглядели скрытые ранее смыслы. Авария произошла на единственном участке трассы, происшествие на котором гарантированно приводило к приостановке гонки. Телеметрия движения болида Пике поведала о том, что гонщик давил на газ даже после того как случился занос задней части его машины. Наконец, больше всего от данной аварии выиграл никто иной как Фернандо Алонсо, который переместился с 15 позиции на первую и в конечном итоге победил.
9. Скандал „Черные носки“
Бейсбол, несмотря на крайнюю специфичность происходящего на поле действа, очень популярен в США. Это немаловажная часть американской культуры, поэтому громкие события, связанные с ним, помнят десятилетиями и даже, как в данном случае, столетиями. В 1919 году „Чикаго Уайт Сокс“ проиграли „Цинциннати Редс“. Чем этот банальный спортивный результат запал в душу нескольким поколениям местных обывателей? Тем, что восемь игроков поверженной команды были подкуплены противником, получив от семидесяти до ста тысяч долларов каждый. Эти люди вполне могли отправиться за решетку, но были оправданы судом в связи с утерей всех уличающих их документов. Бандитский Чикаго, ничего не поделаешь. Руководство бейсбольной лиги оказалось, однако, менее снисходительным, и пожизненно дисквалифицировало всех игроков в поддавки.
10. Солт-Лейк-Сити
Выбор Солт-Лейк-Сити в качестве столицы Зимних Олимпийских игр, как оказалось, был хорошо проплачен. Американцы выделили весьма приличную сумму на подкуп членов МОК, определявших место проведения этих престижных некогда соревнований. Представитель Конго бесплатно вылечил в городе тёщу, сын ливийского делегата перебрался на учебу в местный университет, отпрыск южнокорейского спортивного чиновника переехал в Солт-Лейк-Сити и устроился на работу, что помогло впоследствии получить вид на жительство в США. Коррупционная схема стала достоянием общественности, спровоцировав долгожданную чистку в рядах МОК. Уголовному преследованию взяточники не подверглись, однако внутри организации был создан независимый комитет по этике. Также стала более прозрачной процедура выбора места проведения будущих соревнований.
Источник - Goprotect
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