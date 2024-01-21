Почему 62‑летний спортсмен из Эстонии побеждает на международных соревнованиях?

– Моя мама – из Смоленской области, моя бабушка была русская, а дедушка – белорус. А отец – Жумадилов Еркеш, 100‑процентный казах. Мои родители познакомились в 1959 году в Сибири на строительстве железной дороги. Первые 10 лет я жил в Сибири, а школу заканчивал в Московской области. Затем служил на флоте, потом поступил в военное училище в Киеве, закончил его с отличием, затем после службы приехал в Таллинн. Женился, у меня трое детей. От первого брака сыну 37, от второго – две дочери, 19 и 17 лет.

– За Эстонию я выступал семь лет. И когда я в 2018 году стал серебряным призером чемпионата Европы, я был за Эстонию. А потом наложилось несколько факторов. Во‑первых, отец мне всегда говорил: „Валера, ты казах“. А мама говорила: „Ну какой он казах, он русский“. Отец у меня рано умер, он всегда хотел, чтобы я был казах. А во‑вторых, мне кто-то после очередной победы написал: „Вот, вы бегаете за Эстонию, а у нас в Казахстане такого нет“. И я понял, что надо следовать заветам моего отца и представлять на соревнованиях Казахстан.

Я выступил в трех видах: 100, 200 и 400 метров. Выиграл на всех трех дистанциях, получил первые места и остался очень доволен этим мероприятием. Дубай вообще – место очень интересное. Хорошая атмосфера, строгое судейство, электронное время, нетворкинг... Это то, что происходит за рамками мероприятия, очень важная часть – когда ты общаешься с людьми. Я познакомился с руководителями индийской легкой атлетики, теперь собираюсь их пригласить на наше мероприятие в Казахстан. Я же на этих международных соревнованиях выступал за Казахстан.

Он начал заниматься спортом в 50 лет и уже успел одержать не одну победу на чемпионатах России, Республики Беларусь, стран Балтии, Казахстана, Польши на дистанциях: 60, 100 и 200 метров, а также стал серебряным призером чемпионата Европы в 2018 году. Не говоря уже о том, что он – многократный чемпион Эстонии. Валерий также ведет канал на Youtube , где рассказывает о своих достижениях и делится секретами побед.

Мне очень нравится путешествовать, и помимо участия в соревнованиях и результатов в спорте меня привлекает возможность по пять раз за сезон куда-то выезжать, видеть мир, общаться с новыми людьми. Особенно впечатляют на соревнованиях деды, которые в 90 лет сели в самолет, прилетели в другую страну, надели шиповки – и на дорожку! Вот так я и хочу прожить свою жизнь, а не закончить ее в доме престарелых. И если поддерживать себя физическими нагрузками, ограничениями, то можно сохранять свою активность в течение всей своей жизни.

Моя задача – прожить жизнь активно и интересно! Я с внуком – ему 9 лет, он чемпион Эстонии по карате и чемпион Эстонии по фигурному катанию – делаю упражнения. Сейчас моя цель – дождаться правнуков и потренироваться с ними.

Еще у меня есть собака – тоже чемпион Эстонии! У меня все мальчики по моей фамилии – чемпионы Эстонии. Сын – многократный чемпион Эстонии по карате, стритлифтингу и фитнес-файв. Девочки тоже занимаются спортом – теннисом, волейболом, кикбоксингом. Даже невестка у меня спортивная. Но все мужчины в нашей семье – я, сын, внук и собака – чемпионы Эстонии.

Череда совпадений

– Когда спорт появился в вашей жизни?

– Я всю жизнь был достаточно спортивный человек. Просто в детстве и юности у меня не было особых возможностей спортом заниматься – я жил в деревне, заканчивал сельскую школу. Там не было никаких кружков и секций, чтобы туда ходить, – а если бы были, то, наверное, я бы ходил.

Мы когда жили в Сибири, я занимался легкой атлетикой. Но это было только один год, мне тогда было уже 10, и это нельзя особо назвать спортом – там в основном были игры. А больше спорта в моей жизни не было – только в школе физкультура.