Почему 62‑летний спортсмен из Эстонии побеждает на международных соревнованиях?
Житель Таллинна Валерий Жумадилов (62) известен за рубежом как спортсмен в категории Masters, показывающий отличные результаты и занимающий призовые места в беге на короткие дистанции. В конце прошлого года Валерий нашел время в своем плотном графике, чтобы дать эксклюзивное интервью „МК-Эстонии“… и вскоре уехал на следующие долгие соревнования.
Он начал заниматься спортом в 50 лет и уже успел одержать не одну победу на чемпионатах России, Республики Беларусь, стран Балтии, Казахстана, Польши на дистанциях: 60, 100 и 200 метров, а также стал серебряным призером чемпионата Европы в 2018 году. Не говоря уже о том, что он – многократный чемпион Эстонии. Валерий также ведет канал на Youtube, где рассказывает о своих достижениях и делится секретами побед.
Семья чемпионов
– Как прошли ваши последние соревнования?
– Я был в Дубае, это был первый открытый чемпионат Dubai 2023 Masters. Там были представители десяти государств.
Я выступил в трех видах: 100, 200 и 400 метров. Выиграл на всех трех дистанциях, получил первые места и остался очень доволен этим мероприятием. Дубай вообще – место очень интересное. Хорошая атмосфера, строгое судейство, электронное время, нетворкинг... Это то, что происходит за рамками мероприятия, очень важная часть – когда ты общаешься с людьми. Я познакомился с руководителями индийской легкой атлетики, теперь собираюсь их пригласить на наше мероприятие в Казахстан. Я же на этих международных соревнованиях выступал за Казахстан.
– А почему не за Эстонию?
– За Эстонию я выступал семь лет. И когда я в 2018 году стал серебряным призером чемпионата Европы, я был за Эстонию. А потом наложилось несколько факторов. Во‑первых, отец мне всегда говорил: „Валера, ты казах“. А мама говорила: „Ну какой он казах, он русский“. Отец у меня рано умер, он всегда хотел, чтобы я был казах. А во‑вторых, мне кто-то после очередной победы написал: „Вот, вы бегаете за Эстонию, а у нас в Казахстане такого нет“. И я понял, что надо следовать заветам моего отца и представлять на соревнованиях Казахстан.
– С чего вообще возник спор, казах вы или русский?
– Моя мама – из Смоленской области, моя бабушка была русская, а дедушка – белорус. А отец – Жумадилов Еркеш, 100‑процентный казах. Мои родители познакомились в 1959 году в Сибири на строительстве железной дороги. Первые 10 лет я жил в Сибири, а школу заканчивал в Московской области. Затем служил на флоте, потом поступил в военное училище в Киеве, закончил его с отличием, затем после службы приехал в Таллинн. Женился, у меня трое детей. От первого брака сыну 37, от второго – две дочери, 19 и 17 лет.
Мне очень нравится путешествовать, и помимо участия в соревнованиях и результатов в спорте меня привлекает возможность по пять раз за сезон куда-то выезжать, видеть мир, общаться с новыми людьми. Особенно впечатляют на соревнованиях деды, которые в 90 лет сели в самолет, прилетели в другую страну, надели шиповки – и на дорожку! Вот так я и хочу прожить свою жизнь, а не закончить ее в доме престарелых. И если поддерживать себя физическими нагрузками, ограничениями, то можно сохранять свою активность в течение всей своей жизни.
Моя задача – прожить жизнь активно и интересно! Я с внуком – ему 9 лет, он чемпион Эстонии по карате и чемпион Эстонии по фигурному катанию – делаю упражнения. Сейчас моя цель – дождаться правнуков и потренироваться с ними.
Еще у меня есть собака – тоже чемпион Эстонии! У меня все мальчики по моей фамилии – чемпионы Эстонии. Сын – многократный чемпион Эстонии по карате, стритлифтингу и фитнес-файв. Девочки тоже занимаются спортом – теннисом, волейболом, кикбоксингом. Даже невестка у меня спортивная. Но все мужчины в нашей семье – я, сын, внук и собака – чемпионы Эстонии.
Череда совпадений
– Когда спорт появился в вашей жизни?
– Я всю жизнь был достаточно спортивный человек. Просто в детстве и юности у меня не было особых возможностей спортом заниматься – я жил в деревне, заканчивал сельскую школу. Там не было никаких кружков и секций, чтобы туда ходить, – а если бы были, то, наверное, я бы ходил.
Мы когда жили в Сибири, я занимался легкой атлетикой. Но это было только один год, мне тогда было уже 10, и это нельзя особо назвать спортом – там в основном были игры. А больше спорта в моей жизни не было – только в школе физкультура.
Да и когда я был военным и служил в Советской Армии на флоте, мы по утрам делали только зарядку. А отец мне с детства говорил, что обязательно нужно заниматься спортом. Он спортсменом не был, но всегда говорил, что спорт – это очень важно. Рассказывал, что он был хилым ребенком, часто болел, воспаление легких у него было почти каждую зиму. Но когда он учился уже в старших классах в интернате, то занялся штангой, и организм окреп. У него был первый разряд по штанге.
И мама мне говорила, что среди чемпионов СССР было много Валериев. То есть с детства мне заложили стремление к спорту, однако до определенного возраста практики не было. А после военной карьеры я остался в Эстонии, ушел на гражданку, работал, занимался бизнесом. И появились открытые фитнес-клубы. Мне было 33–34, я начал ходить. Основная масса как? Приходят перед началом сезона или после Нового года, а через какое-то время сливаются. А я ходил постоянно – до 50 лет. Мне нравилось, но цели участвовать в соревнованиях еще не было. Я ставил себе цели по штанге – какой вес я смогу поднять? Например, поднять 100 кг. Добился – следующая цель: поднять 100 кг десять раз. И т. д.
У меня был друг, мы с ним спорили, кто сколько выжмет. Сын тогда тоже начал тренироваться. А спорт как соревнования появился в моей жизни только после 50 лет.
– Как это произошло?
– Сын мне как-то сказал: „Папа, мы с тобой давно качаемся. А давай сделаем кубики пресса. Это сейчас модно“. Я ответил: „Ну давай!“ Ведь это уже совсем другая тренировка, надо и свое питание контролировать. И я тогда подумал, что надо бы себе добавить еще нагрузку и начать бегать. И как всегда бывает: возникает цепь случайных совпадений, и ты оказываешься в нужное время в нужном месте! В клубе „Аудентес“, куда я ходил, разрешили выходить на манеж.
Это, кстати, – уникальный комплекс, в Эстонии такого больше нет. Там в одном месте и тренажерный зал, и фитнес, и бассейн, и легкоатлетический манеж, и игровые залы, и волейбол-баскетбол… И вот тем, кто ходил в тренажерный зал, вдруг разрешили еще бесплатно выходить на манеж. А это – огромное пространство, резиновая беговая дорожка, все такое необычное. Другие люди, другое сообщество. Туда ходят профессионалы и тренеры, и для меня было своего рода вызовом то, что они как-то косо на меня смотрели. Как будто я чужой. Смотрели, как я бегаю.
А я от природы – не очень хорошо координирован. Ведь основные спортивные качества – сила, выносливость, ловкость. Вот с ловкостью у меня не очень хорошо. И как бегун я не техничный. Хотя сейчас мне уже стали говорить: „О, как красиво ты бежишь!“ Даже тренеры. Но я семь лет тренировался…
А вначале я бегал достаточно быстро, потренировался год-два – и уже стал призы там какие-то брать. Сначала на местных соревнованиях, на международные еще не выходил. Но мне тогда каждый раз говорили: „Как же ужасно ты бежишь!“ И вот это тоже меня заставляло работать больше и пытаться освоить эту технику.
В 52 года я поехал на соревнования. Недавно нашел свою запись – у меня результат сейчас лучше, чем был 10 лет назад. Тогда я пробежал дистанцию за 27:52, а сейчас в Дубае я пробежал за 26:59. То есть на секунду быстрее благодаря тому, что улучшил технику и координацию.
Это тоже такая мотивирующая штука, что ты как бы противостоишь старению. Вроде как человек должен стареть, ухудшаться, замедляться – а тут наоборот! Не сдаешься – это же круто!
Ну и большой плюс, конечно, это команда. Я здесь на работе (Валерий продает пылесосы в магазине – прим. авт.) себе друга нашел, Диму! Он 12 лет назад пришел сюда с пылесосом. Я посмотрел на него – а он такой высокий, стройный, и видно, что у него правильная осанка, – и говорю: „А ты бегаешь?“ – „Да, бегаю. У нас даже команда есть!“ – „О! Давай я буду с вами бегать“. И на следующий день пошел с ними тренироваться. С тех пор мы с ним уже 12 лет вместе бегаем.
Когда ты создаешь вокруг себя сообщество единомышленников, то в каком-то смысле у тебя меняется окружение. Если есть какие-то нездоровые привычки, то друзья, которые тебя в них поддерживали, в какой-то момент „отваливаются“, и привычки меняются. На соревнованиях люди, которые с тобой, тебя поддерживают, болеют за тебя, кричат: „Валера, давай до конца, до конца добегай!“, мы друг друга фотографируем, вместе обедаем, вместе празднуем наши победы, поздравляем друг друга – это неповторимая атмосфера…
К тому же это сообщество может быть и виртуальным, в онлайне. Меня, например, когда я начал бегать, лет шесть „держал“ форум – там было сообщество людей, объединенных одной идеей. И люди умные там: профессор математики, профессор физики, профессор экономики, музыканты, журналисты, спортсмены, чемпионы… Они мне там советы давали, я просто пропадал на этом форуме и через это подтянул себя как теоретик.
Секрет успеха
– И так сами-сами и дошли до замечательных результатов?
– Нет. Когда я съездил на свои первые соревнования в Польшу, я подумал: „Мне нужен профессиональный тренер“. В „Аудентесе“ в те годы тренировал Вальтер Эспе, это главный тренер сборной Эстонии по спринту. Я пришел к нему и говорю: „Возьми меня к себе тренироваться, я вот в Польше пробежал 12:78, у меня серебряная медаль, я хочу золотую, хочу прогрессировать, мне кажется, у меня должно получиться“. Он говорит: „Нет, не возьму. Ты куда вообще? Тебе 50 лет! Я занимаюсь с молодыми ребятами, знаю их от и до, а с такими, как ты, я никогда не работал“. Я говорю: „Ну давай я где-нибудь сбоку буду у вас на тренировках?“ Он отвечает: „Ладно, планов я тебе никаких писать не буду, но хорошо, приходи, посмотрим“.
И мы с Димой пришли. Видим – ребята там делают разминку. Молодые – от 17 до 23. Они, кстати, потом рекорд Эстонии в эстафете установили. Ведь Вальтер Эспе воспитал всех крутых рекордсменов. И мы: мне 50 лет, Диме 40. Они как начали нас гонять! Они свои упражнения делают, а мы должны за ними повторять. Такие длинные пробежки… Без отдыха разворачиваются – и в обратную сторону. И снова без отдыха – обратно!
И мы такие уже там замученные, языки через плечо, но держимся… Одна-вторая такая тренировка – и все. Это было просто испытание, выдержим мы или нет. А потом они стали тренироваться в нормальном режиме: 20 метров пробежали – отдыхают.
Но прикол в чем? Прошло 12 лет, мы с Димой до сих пор там занимаемся. А из них уже никого нет!
– Почему?
– Потолок. Ну вот начал он заниматься в 17–18 лет, стал чемпионом Эстонии, а на мировой уровень еще не тянет. Прогресса никакого нет, денег, если не вышел на международный уровень, не заработаешь, и все – они потихонечку уходят на обычную работу.
А если ушел из спорта, теряешь форму. Через два года я одного чемпиона встретил – он уже с пузом! Да я в лучшей форме, чем он! Ему еще 30 нет, а мне уже под 60 тогда было.
И они уже все ушли из спорта. А у нас, у ветеранов, перспектива – на долгие годы!
– Почему?
– Рассказываю. Это – гениальная идея, и тому, кто это придумал, надо памятник поставить.
Наши соревнования проходят в категории Masters. Другими словами, Masters – это ветераны.
Каждый, кому исполнилось 35 лет, может участвовать. В этой категории много и тех, кто до этого профессиональным спортом не занимался, в соревнованиях не участвовал, они пришли в спорт намного позже. Вот такая история произошла и со мной – я до 50 лет не подозревал, что бывают соревнования, в которых могут участвовать все!
А когда узнал, то попробовал – и мне понравилось. Я даже сам стал создавать такие общества и фактически создал в Казахстане федерацию Masters. В 2020 году мы провели показательные выступления, в которых участвовало 12 человек. А недавно провели уже пятый чемпионат – и там было более 200 человек!
Так вот: ты начинаешь в 35. Следующие категории – 40, 45, 50, 55, 60, 65. И ты соревнуешься внутри своей категории со своими более-менее сверстниками. Но фишка в чем: когда тебе стукнуло 50, ты перешел в новую категорию, где есть и 52, и 53, и 54, а некоторым уже почти 55, им одного дня не хватает. У тебя – огромное преимущество перед ними! Получается, что каждые пять лет открываются новые перспективы. Ты приходишь в категорию, где ты – самый молодой, и у тебя больше всего возможностей стать чемпионом и всех победить. Поэтому эта система рассчитана на долгие годы.
Вот мне сейчас 62, через три года я перейду в категорию 65, а там – уже не такие высокие результаты. И если я свой результат сохраню, то я снова чемпион! Главный девиз спортсмена категории Masters: „Если не можешь победить своего соперника, ты должен его пережить!“ (смеется). Поэтому – крутые перспективы. Молодые ребята уже ушли из спорта, а мы – в спорте и прогрессируем!
– В чем секрет успеха?
– В том, что у меня есть цель. Есть же исторические факты, когда человек, даже попав в концлагерь, умудряется выжить и сбежать, если у него есть такая цель. Люди добиваются всего, даже самого невероятного, если у них есть цель!
Я знаю, когда у меня соревнования. Я знаю, какого результата мне нужно добиться. И я иду к этой цели. Мне не нужно себя утром или вечером заставлять идти на тренировку – если у меня есть цель, то я сам найду перед работой или после нее время. Все просто.
– Как проходит ваш день?
– Встаю в 7, беру собаку и иду на пробежку. 20–30 минут легкого аэробного бега – чтобы поддерживать свою форму. Я не бегаю на длинные дистанции и никогда не бегал марафоны. А легкие нагрузки, по сути, нужны каждому.
Не можете бегать – ходите быстрым шагом, чтобы пульс поднялся до 120 ударов в минуту, и нужно держать его на этом уровне 30 минут. Но двигайтесь таким образом каждый день – это минимум, который полезен для здоровья и который обеспечит вам продуктивную и активную долгую здоровую жизнь.
Плюс к этому еще делаю несколько простых упражнений, зарядку: приседания, отжимания. Это я не считаю тренировкой – это ежедневная минимальная спортивная нагрузка. Потом иду на работу. Тренировка – после работы, в 18 часов. Там уже специальные упражнения, которые я согласую с тренером. И так пять раз в неделю.
Питание: утром я иногда завтракаю, иногда – нет. Мне проще долго не есть. Если тренировка до работы, я должен позавтракать часа за полтора до нее. Если же утром нет тренировок, то первый прием пищи – вечером, в 4 часа. А в 6 иду на тренировку. И потом после тренировки еще перекушу – сделаю себе какой-нибудь салатик из свеклы, рукколы и орешков, это очень вкусно!
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