Победителя семи марафонов дисквалифицировали на 10 лет за допинг

Экиру сдал положительный тест на триамцинолона ацетонид (глюкокортикоид) после Миланского марафона 2021 года, а спустя полгода на марафоне в Абу-Даби — на петидин (наркотический анальгетик) и его маркер. Оба марафона кениец выиграл, сообщает РБК.



Расследование показало, что Экиру получал инъекции запрещенных веществ во время незарегистрированных посещений больницы, при этом представленные бегуном медицинские документы в оправдание допинг-тестов были поддельными и не соответствовали записям больницы и аптеки.



Срок дисквалификации 31-летнего бегуна отсчитывается с 28 июня 2022 года, его результаты с 16 мая 2021 года аннулированы.



Экиру выиграл семь марафонов и три полумарафона в 2017–2021 годах. Его время на Миланском марафоне 2021 года (2 часа 2 минуты 57 секунд) было шестым в истории.