Одну из лучших британских марафонок отстранили на год за читерство

7 апреля 47-летняя Закшевски участвовала в марафоне на 50 миль (80,46 км) из Манчестера в Ливерпуль и финишировала третьей. Впоследствии стало известно, что 2,5 мили она проехала на машине, сообщает РБК.

Закшевски заявила, что сначала предупредила маршалов о полученной травме и снятии с соревнований и только потом села в машину, а приз на финише согласилась получить из-за неспособности здраво мыслить после тяжелого перелета из Австралии и джетлага.

Закшевски, врач общей практики из Дамфриса, в 2014-м заняла 14-е место в марафоне на Играх Содружества, устанавливала рекорды Великобритании в забегах на 100 и 200 миль, а в феврале 2023-го установила мировой рекорд на 48-часовой дистанции в 255,668 мили.

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