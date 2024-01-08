У испанского мотогонщика остановилось сердце на этапе „Дакара“

Мотогонщик команды „TwinTrail Racing“ Карлес Фалькон попал в серьезную аварию во время второго этапа ралли-марафона „Дакар“, сообщает Sportmail.

Мотоцикл испанца упал на 448 километре трассы между Аль-Хинакией и Аль-Дувадми в Саудовской Аварии. Фалькон получил немедленную помощь от экипажа, прибывшего на медицинском вертолете, после чего его доставили по воздуху в больницу в Аль-Дувадми для дальнейшего лечения. После оказания первой помощи на трассе Фалькона доставили в больницу, он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Врачей беспокоит возможная травма головы после удара о землю. Скорее всего, гонщика позже перевезут в Эр-Рияд.

„Он упал в конце этапа. Мы приехали через 16 минут после аварии вместе с врачом. Гонщик был в критическом состоянии, потому что у него не было пульса, но его удалось реанимировать. У нас пока нет полного диагноза, но он более стабилен. Мы его реанимировали, и это самое главное“, — приводит Marca слова директора „Дакара“ Давид Кастера.

Среди мотоциклистов лучшим на втором этапе стал чилиец Хосе Игнасио Корнехо на Honda. В общем зачете лидером остался представитель Ботсваны Росс Бранч.

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