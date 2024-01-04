ВИДЕО | Маргус Цахкна: Россия официально уведомила Эстонию о закрытии для движения транспорта погранпункта Ивангород-Нарва

Перед началом пресс-конференции Кая Каллас поздравила всех с наступившем новым годом.

„Новый год принес позитивные изменения - теперь у нас законодательно действует равенство браков. Приятно, что в современном мире государство не должно устанавливать ограничения для любви, браков и разводов, но при этом может определить законодательные рамки, чтобы зарегистрировать брачный союз. За три первых дня нового года 79 пар подали заявление на заключение брака, 30 из них - однополые“, - сказала премьер-министр.

Кая Каллас напомнила, что минувший год был непростым, поскольку правительству пришлось принять много непростых решений.

„Безопасность - главный приоритет правительства. Мы выделяем на сферу безопасности 1, 3 млд. евро“, - отметила Каллас, подчеркнув, что на сферу образования все же было выделено больше средств. „Сфера образования для нас очень важна, и на нее было выделено 1,5 млрд. евро - больше, чем на оборону. От ВВП это составляет 6%. В Европе мы на 4 месте по этому показателю“, - рассказала премьер, добавив, что на повышение зарплат педагогам выделено в этом году на 25 млн. евро больше.

Каллас не обошла тему роста налогового беремени и повышения акцизов, отметив, однако, что Эстония по-прежнему является страной с одной из самой низкой налоговой нагрузкой в Европе. „Из 27 стран мы в списки пятые снизу“, - пояснила премьер-министр.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна в основном говорил о продолжающейся агрессии РФ против Украины и том, каким образом мы можем Украину поддержать, не забывая о собственной безопасности в контексте поведения России на мировой арене.

Он добавил, что во внутренней политике нам стоит подумать о том, как оживить экономику, чтобы инвестировать в повышение эффективности предприятий.

Министр объявил, что Россия отправила, наконец, официальную ноту о закрытии с февраля в связи с ремонтом пограничного пункта Ивангород-Нарва для движения транспорта. Предположительно, ремонт продлится до конца 2025 года. Пешеходный пункт останется открытым.